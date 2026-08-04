"Ви не GTA", – стало відомо як Rockstar поховала відому серію заради своєї головної франшизи

Заради успіху серії Grand Theft Auto компанія безжально закривала інші перспективні проєкти. Нещодавно колишній співробітник студії розповів, як саме "вбили" відому серію перегонів.

Кріс Робертс, колишній старший дизайнер Rockstar, який працював над Midnight Club та багатокористувацьким режимом Red Dead Redemption, поділився сумними подробицями в інтерв'ю Insider Gaming.

Смерть у затінку гіганта

За його словами, розробка п'ятої частини відомої серії вуличних перегонів не просто планувалася, а вже перебувала на стадії прототипування.

Midnight Club, що стартувала у 2000 році, за дев'ять років свого існування випустила чотири успішні гри. У період з 2000 по 2009 років команда в Сан-Дієго навіть встигла створити ранні версії карт для нової частини, де ключовим містом мав стати Лондон.

Проте роботу над проєктом зупинили через "нетривіальний конфлікт" між офісами в Нью-Йорку та Сан-Дієго.

Коли я пішов (з Rockstar – 24 Канал), основна команда Midnight Club продовжувала розробку. Здається, у них навіть були прототипи міст; я пам'ятаю, що Лондон був тим місцем, для якого розробляли карту та інші речі… але це тривало недовго, і гру скасували,

– прокоментував колишній старший дизайнер Rockstar Кріс Робертс.

Причиною закриття стали не лише зірвані дедлайни під час роботи над попередньою частиною, Midnight Club: Los Angeles, а й специфічне ставлення керівництва до проєкту.

Попри те, що ігри серії мали високий рівень утримання гравців і успішно конкурували з такими гігантами, як Need for Speed та Burnout, у головному офісі в Нью-Йорку їх вважали другорядними порівняно з GTA.

Сприйняття було таким, що ми ніколи не отримували належного визнання чи схвалення. Погляд з Нью-Йорка був таким: "Ви не GTA". Коли ти працюєш над проєктом, до якого ставляться як до небажаної дитини… Знаєте, ми робимо хорошу роботу, ми світового рівня, але до нас все одно ставляться як до меншовартісних. Це було складно,

– заявив Робертс.

Після скасування п'ятої частини команду фактично розформували. Частину фахівців перевели працювати над технологічним рушієм RAGE або залучили до розробки Red Dead Redemption, а багатьох інших просто звільнили.

Це рішення ознаменувало остаточну зміну стратегії Rockstar: відтоді компанія зосередилася майже виключно на розвитку всесвіту Grand Theft Auto, ігноруючи свої старі успішні франшизи, як от L.A. Noire на ймовірне відродження якої не так давно натякав Штраус Зельник.