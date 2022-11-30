Турнір відбуватиметься у форматі онлайн, а участь у ньому – абсолютно безкоштовна. Втім, є єдине обмеження – брати участь можуть лише команди, що складають виключно з громадян України.

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ROG WINTER CUP 2022 пройде в три етапи:

Серія з 4-х кваліфікацій онлайн (в стадію Play-in проходять по 4 команди);

Стадія Play-in онлайн на 16 команд (у наступну стадію проходять 2 команди);

Play-off (фіналісти стадії Play-in зіграють проти запрошених команд NAVI Junior та B8).

Сумарний призовий фонд турніру становить 150 тисяч гривень, з яких 50 тисяч гривень будуть передані у фонд United24, а 100 тисяч гривень будуть розподілені серед команд, які посіли перші 18 місць загального заліку.

Розподіл призів у Play-in (40 тисяч гривень):

1 – 2 місця: по 4 тисячі гривень (+ квоти у Play-off),

3 – 4 місця: по 3 тисячі гривень,

5 – 8 місця: по 2 тисячі 500 гривень,

9 – 16 місця: по 2 тисячі гривень.

Розподіл призів у Play-off (60 тисяч гривень):

1 місце – 30 тисяч гривень + кубок турніру,

2 місце – 20 тисяч гривень,

3 місце – 10 тисяч гривень.

Кваліфікації пройдуть 3 – 4 та 10 – 11 грудня. Матчі раунду Play-in відбудуться вже 17 грудня, а великий фінал Play-off – у четвер, 22 грудня.