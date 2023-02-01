Звинувачення ґрунтується на відмові Twitch видаляти заборонену в Росії інформацію. Як повідомлили російські ЗМІ, рішення ухвалив таганський районний суд Москви, передає 24 Канал.

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Росія оштрафувала Twitch

Twitch, запущений у червні 2011 року, в основному створювався як платформа для прямих трансляцій відеоігор. Проте Twitch пропонує різноманітний контент, у тому числі деяких трансляторів, які висвітлюють новини та політику.

Російський суд оштрафував Twitch на 4 мільйони рублів, що становить близько 57 тисяч доларів. Причиною стало те, що платформа не видалила буцімто "неправдиву" інформацію щодо вторгнення Росії в Україну, яке російська держава називає "спеціальною військовою операцією".

Контент містив те, що, як стверджує уряд Росії, є "неправдивою інформацією" про жертви серед цивільного населення, загальну мобілізацію в самій Росії та "форми й методи" військових операцій Росією.

У рішенні також згадувалося про відмову Twitch видалити контент з російським правозахисником Марком Фейгіним і колишнім позаштатним радником Офісу Президента України Олексієм Арестовичом.

Позиція Twitch

Twitch ще не виступила з офіційною заявою щодо рішення суду, тож поки незрозуміло, як стримінгова платформа відреагує на це рішення.

Однак, враховуючи, що Twitch припинив платити російським стримерам у березні 2022 року, не буде дивним, якщо платформа відмовиться виконувати вимоги. Залишається лише повністю покинути Росію.