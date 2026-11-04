Список кіберспортсменів, на яких найбільше скаржаться на FACEIT, очолив росіянин

FACEIT опублікувала список гравців з десяти найкращих команд світу, на яких на її платформі скаржаться найчастіше. Беззаперечний лідер – Данило "donk" Кришкевич з російської команди Team Spirit.

Хто потрапив до п'ятірки

За кар'єру на платформі Кришкевич отримав 1 662 скарги, а це більш ніж удвічі більше, ніж у найближчого "конкурента". Про це FACEIT повідомила у соцмережі X. Йдеться про рейтинг гравців із команд, які входять до топ-10 Valve Regional Standings (VRS), пише Pley.gg.

Друге місце посів kyousuke з Team Falcons – 801 скарга. Третій – українець Микита Самольотов, відомий як cmtry, який зараз грає за Astralis (орендований у FUT), у нього 566 скарг. Далі йде Krabeni з FUT із 522 скаргами, а замикає п'ятірку громадянин Казахстану molodoy з FURIA – 437 скарг.

Наскільки великий розрив

Різниця між першим місцем і рештою справді разюча. Якщо скласти скарги cmtry, Krabeni і molodoy, вийде 1 525. Це все одно на 137 менше, ніж назбирав один Кришкевич.

У графіці FACEIT назвала їх гравцями, на яких найчастіше скаржаться через читерство і смурфінг (коли досвідчений гравець грає на новому акаунті проти слабших суперників, прикидаючись новачком).

Платформа нагадує, що скарга – це лише заява іншого гравця в матчі, а не доведений факт порушення. FACEIT не стверджує, що хтось із п'ятірки зробив щось неправильно, хоча порушення, безумовно, можуть бути у кожного. Суть, на яку вказує платформа, інша: гравці такого рівня привертають увагу в матчмейкінгу ще задовго до того, як їх починають знати за іменем.