Список киберспортсменов, на которых чаще всего жалуются на FACEIT, возглавил россиянин

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Кто вошел в пятерку

За время карьеры на платформе Кришкевич получил 1 662 жалобы, а это более чем вдвое больше, чем у ближайшего "конкурента". Об этом FACEIT сообщила в соцсети X. Речь идет о рейтинге игроков из команд, входящих в топ-10 Valve Regional Standings (VRS), пишет Pley.gg.

Второе место занял kyousuke из Team Falcons – 801 жалоба. Третье – украинец Никита Самолетов, известный как cmtry, который сейчас играет за Astralis (арендован у FUT), у него 566 жалоб. Далее следует Krabeni из FUT с 522 жалобами, а замыкает пятерку гражданин Казахстана molodoy из FURIA – 437 жалоб.

Насколько большой разрыв

Разница между первым местом и остальными действительно поразительна. Если сложить жалобы на cmtry, Krabeni и molodoy, получится 1 525. Это все равно на 137 меньше, чем набрал один Кришкевич.

В графике FACEIT назвала их игроками, на которых чаще всего жалуются из-за читерства и смурфинга (когда опытный игрок играет на новом аккаунте против более слабых соперников, притворяясь новичком).

Платформа напоминает, что жалоба – это лишь заявление другого игрока в матче, а не доказанный факт нарушения. FACEIT не утверждает, что кто-то из пятерки сделал что-то не так, хотя нарушения, безусловно, могут быть у каждого. Суть, на которую указывает платформа, в другом: игроки такого уровня привлекают внимание в матчмейкинге еще задолго до того, как их начинают узнавать по имени.