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Список киберспортсменов, на которых чаще всего жалуются на FACEIT, возглавил россиянин

Александр Гайдамашко
FACEIT показала, на кого из профессионалов жалуются чаще всего

FACEIT показала, на кого из профессионалов жалуются чаще всего / Коллаж 24 Канала

FACEIT опубликовала список игроков из десяти лучших команд мира, на которых на ее платформе жалуются чаще всего. Бесспорный лидер – Даниил "donk" Крышкевич из российской команды Team Spirit.

 
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Кто вошел в пятерку

За время карьеры на платформе Кришкевич получил 1 662 жалобы, а это более чем вдвое больше, чем у ближайшего "конкурента". Об этом FACEIT сообщила в соцсети X. Речь идет о рейтинге игроков из команд, входящих в топ-10 Valve Regional Standings (VRS), пишет Pley.gg.

Второе место занял kyousuke из Team Falcons – 801 жалоба. Третье – украинец Никита Самолетов, известный как cmtry, который сейчас играет за Astralis (арендован у FUT), у него 566 жалоб. Далее следует Krabeni из FUT с 522 жалобами, а замыкает пятерку гражданин Казахстана molodoy из FURIA – 437 жалоб.

Насколько большой разрыв

Разница между первым местом и остальными действительно поразительна. Если сложить жалобы на cmtry, Krabeni и molodoy, получится 1 525. Это все равно на 137 меньше, чем набрал один Кришкевич.

В графике FACEIT назвала их игроками, на которых чаще всего жалуются из-за читерства и смурфинга (когда опытный игрок играет на новом аккаунте против более слабых соперников, притворяясь новичком).

Платформа напоминает, что жалоба – это лишь заявление другого игрока в матче, а не доказанный факт нарушения. FACEIT не утверждает, что кто-то из пятерки сделал что-то не так, хотя нарушения, безусловно, могут быть у каждого. Суть, на которую указывает платформа, в другом: игроки такого уровня привлекают внимание в матчмейкинге еще задолго до того, как их начинают узнавать по имени.

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