Відео з жалюгідними спробами вербувати геймерів поширюють російські так засоби масової інформації. Про це повідомляє 24 канал.

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Російська пропаганда вербує геймерів

На початку пропагандистського ролика російський геймер грає в улюблений шутер. Він висловлює обурення через дії своїх партнерів по команді.

Усе через те, що вони буцімто не дають йому достатньо "інфи". "Дістало грати без інфи", – резюмує геймер та закриває власний ноутбук.

Судячи з ролика, вигаданий геймер одразу придуманий як яскравий прихильник окупаційної армії. Про це можна здогадатися з його кружки з окупаційним символом "Z".

Дещо пізніше головний герой пропагандистського дійства отримує повідомлення з пропозиціями долучитися до окупаційної армії. Як притаманно "вєлікаму рускаму народу", довго він не роздумував.

Вже в кінці ролика вчорашній геймер, нинішній окупант і завтрашнє добриво для українських чорноземів в одній особі "працює снайпером". Його повідомляють про те, що в його сектор зайшли двоє ворогів.

Про них нічого не уточнюється, але можна здогадатися, що російська пропаганада натякає на українців. Тоді вже задоволений "чмобік" дякує за "інфу". Схоже, це й усе, що йому потрібно було для щастя.