Через 4 дні після провального релізу гри The Day Before російська студія Fntastic оголосила про банкрутство й закрилась. Втім, як з'ясували журналісти, навіть тут росіяни набрехали.

Журналіст Алоізій Лоу з'ясував, що фінансові засоби на рахунках російської студії таки були. При чому доволі пристойні.

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Черговий обман росіян

Автор розслідування навідався в штаб-квартиру студії в Сінгапурі. Але його чекав справжній сюрприз: за жодною з офіційних адрес він не знайшов і натяку на студію Fntastic.

Далі Алоізій Лоу звернувся до Управління бухгалтерського обліку та корпоративного регулювання Сінгапуру й отримав на сайті відомства фінансову інформацію студії, яка була у відкритому доступі.

Виявилося, що за минулий рік Fntastic заробила 2,5 мільйона доларів, з яких 150 тисяч забрали собі брати-росіяни Готовцеви – засновники студії. Ба більше, мова лише про прибутки студії-розробника, але не видавця.

До кінця 2022 року на рахунку студії залишилося приблизно 1,4 мільйона доларів. Жодної інформації про будь-які витрати цієї суми протягом 2023 року знайти не вдалося.

Тобто після релізу The Day Before у російських розробників насправді були гроші. Ба більше, мова лише про офіс у Сінгапурі. Інформація про будь-які фінанси в якутській штаб-квартирі у відкритих джерелах відсутня. Тож цілком імовірно, що тут мова про звичайне фінансове шахрайство.