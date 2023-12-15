Журналист Алоизий Лоу выяснил, что финансовые средства на счетах российской студии были. Причем достаточно приличные.

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Очередной обман россиян

Автор расследования посетил штаб-квартиру студии в Сингапуре. Но его ждал настоящий сюрприз: ни по одному из официальных адресов он не нашел и намека на студию Fntastic.

Затем Алоизий Лоу обратился в Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура и получил на сайте ведомства финансовую информацию студии, которая была в открытом доступе.

Оказалось, что за прошлый год Fntastic заработала 2,5 миллиона долларов, из которых 150 тысяч забрали братья-россияне Готовцевы – основатели студии. Более того, речь идет только о доходах студии-разработчика, но не издателя.

К концу 2022 года на счету студии осталось около 1,4 миллиона долларов. Никакой информации о каких-либо расходах этой суммы в течение 2023 года найти не удалось.

То есть после релиза The Day Before у российских разработчиков действительно были деньги. Более того, речь идет только об офисе в Сингапуре. Информация о каких-либо финансах в якутской штаб-квартире в открытых источниках отсутствует. Так что вполне вероятно, что здесь речь об обычном финансовом мошенничестве.