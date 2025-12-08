GameStop випадково розкрив таємного персонажа Resident Evil Requiem

Американська торговельна мережа GameStop передчасно опублікувала подробиці розширеного видання майбутнього горору від Capcom. У мережі з'явилася інформація не лише про заплановані сюжетні доповнення, але й про другого ігрового персонажа, появу якого розробники тримали в таємниці.

Ці дані суперечать попереднім чуткам про участь ветерана серії Леона Кеннеді та натякають на продовження історії родини Вінтерс, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Уперше в світі цього складного боса Elden Ring перемогли самими лише кулаками

До цього моменту офіційно підтвердженим протагоністом Resident Evil Requiem була лише Грейс Ешкрофт, технічний аналітик Федерального бюро розслідувань. Тривалий час фанатська спільнота обговорювала чутки, що другим героєм стане улюбленець публіки Леон Кеннеді. Однак свіжий витік інформації, який помітив відомий інсайдер AestheticGamer (Dusk Golem), кардинально змінює ці очікування.

На сайті GameStop (зараз сторінка видалена) з'явився опис контенту для розширеного видання гри, який Capcom ще не анонсувала. У тексті йдеться про косметичні предмети для Розмарі Вінтерс – доньки Ітана, головного героя сьомої та восьмої частин серії (Resident Evil Village). Наявність скінів для персонажа майже гарантовано вказує на те, що гравці зможуть керувати дорослою Роуз у новій частині.



Деталі розширеного видання Resident Evil Requiem / Скриншот AestheticGamer1 з сайту GameStop

Які ще деталі відомі про Resident Evil Requiem?

Окрім несподіваного героя, витік розкрив плани на підтримку проєкту після релізу. Власники сезонного абонемента The Sanctuary отримають доступ до двох сюжетних доповнень. Також згадується велике оновлення, яке додасть у гру класичний режим "Найманці" (The Mercenaries).

Поява імені Роуз Вінтерс викликала бурхливу реакцію серед шанувальників франшизи, адже багато хто вважав її історію завершеною у доповненні Shadows of Rose. Деякі фанати навіть висловили сумнів у правдивості опису на сайті ритейлера.

Більше ясності має внести церемонія The Game Awards 2025, де запланована презентація гри. Захід розпочнеться 12 грудня о 2:30 за київським часом.

Коли вийде Resident Evil Requiem?

Реліз Resident Evil Requiem запланований на 27 лютого 2026 року для ПК (Steam, EGS), PlayStation 5, Xbox Series X|S та нової консолі Nintendo Switch 2.