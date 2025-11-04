Фанати Battlefield розчаровані новою частиною, порівнявши її карти з останніми 15 роками

Суперечки про розміри карт у новій частині Battlefield не вщухають з моменту виходу бета-версії. Щоб поставити крапку в цих дискусіях, група ентузіастів взялася за титанічну роботу – вони ретельно виміряли й порівняли десятки локацій з кількох ігор серії. Результати їхнього дослідження виявилися досить красномовними та здивували ігрову спільноту.

Наскільки компактнішими стали поля битв?

Дебати про те, чи не стали карти в Battlefield 6 занадто малими, тривали кілька місяців. Частина ветеранів серії висловлювала розчарування через, на їхню думку, надто вузькі коридори для боїв, тоді як інші вважали, що це лише ностальгія за минулими іграми. Щоб отримати об'єктивні дані, користувачі Reddit під псевдонімами ClaraTheRed та PENGUINonPC організували масштабне дослідження, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Дивіться також Ринок скінів для CS2 потроху відновлюється, але експерти чекають ще більшого краху

Протягом вихідних, витративши понад 45 годин, вони виміряли загальну та ігрову площу 72 карт із шести ігор серії: Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield: Hardline, Battlefield 1, Battlefield 2042 та Battlefield 6. Для цього вони розробили власну методику: на кожній карті вони фіксували відстань від позиції гравця до ключових точок, а потім масштабували зображення карти згори, щоб один піксель відповідав одному метру. Хоча такий метод не виключає людських помилок, він дозволив отримати досить точне уявлення про реальні розміри локацій.

Варто зазначити, що Battlefield 5 до дослідження не увійшла, оскільки її інтерфейс не відображає відстань до об'єктів.​

Результати аналізу, опубліковані на Reddit, чітко показали: карти в Battlefield 6 дійсно поступаються за розмірами локаціям з попередніх частин. Жодна з карт нової гри не потрапила до топ-20 найбільших за всю історію серії.

Навіть найбільша з них, "Вогняний шторм", яка є оновленою версією карти з Battlefield 3, посіла лише 32-ге місце за розміром ігрової зони. Причому її оригінальна версія з BF3 знаходиться на 7-му місці.

Найбільша оригінальна карта Battlefield 6 під назвою "Долина Мірак" посідає в загальному рейтингу 35-те місце.

Інші карти нової гри розташовані ще нижче в списку. Наприклад, найменша локація, "Квартал Святих", виявилася другою найменшою картою за останні роки існування серії.

Для порівняння, лідерами за масштабом залишаються карти з доповнення Armored Kill для Battlefield 3, такі як "Пустеля Бандар" та "Гори Ельбурс".​

Втім, деякі гравці вважають, що розмір – не головна проблема. На їхню думку, розробники навмисно створюють більш компактні локації, щоб покращити динаміку бою та створити чіткі лінії фронту, уникаючи хаосу, притаманного деяким занадто великим картам.

Що відомо про Battlefield 6?

Нагадаємо, Battlefield 6 – це шутер нового покоління, що повертає серію до витоків з акцентом на командну гру, кінематографічний екшен і передові технології. Гра вийшла 10 жовтня 2025 року й отримала позитивні відгуки за якісну оптимізацію, приголомшливу графіку й увагу до деталей на всіх рівнях.​

Гра пропонує масштабні бої на картах із повністю руйнованим оточенням, реалістичною зброєю, крутим звуком і продуманою системою класів.

У матчах одночасно беруть участь до 128 гравців, що дозволяє відчути справжню “війну майбутнього” з різноманіттям техніки, піхоти та дронами.

Гравці можуть кастомізувати зброю прямо під час матчу, що додає гнучкості тактичним рішенням.​

Значний акцент зроблений на командній взаємодії, нагорода дається не лише за фраги, а й за медичну допомогу, ремонт техніки та захоплення точок.​

Погодні ефекти впливають на тактику – бурі, дощі чи урагани змінюють перебіг бою в реальному часі.​

На старті Battlefield 6 відзначили рекордну кількість гравців онлайн, проте серйозних технічних проблем майже не було.​ Гру рекомендують як новим, так і постійним фанатам серії, відзначаючи баланс між класикою і сучасними ідеями.​ У Steam гра зібрала змішані відгуки через баланс, але технічна частина й атмосфера війни майбутнього – на висоті.​