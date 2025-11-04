Фанаты Battlefield разочарованы новой частью, сравнив ее карты с последними 15 годами

Споры о размерах карт в новой части Battlefield не утихают с момента выхода бета-версии. Чтобы поставить точку в этих дискуссиях, группа энтузиастов взялась за титаническую работу – они тщательно измерили и сравнили десятки локаций из нескольких игр серии. Результаты их исследования оказались весьма красноречивыми и удивили игровое сообщество.

Насколько компактнее стали поля сражений?

Дебаты о том, не стали ли карты в Battlefield 6 слишком маленькими, длились несколько месяцев. Часть ветеранов серии выражала разочарование из-за, по их мнению, слишком узких коридоров для боев, тогда как другие считали, что это лишь ностальгия по прошлым играм. Чтобы получить объективные данные, пользователи Reddit под псевдонимами ClaraTheRed и PENGUINonPC организовали масштабное исследование, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Смотрите также Рынок скинов для CS2 понемногу восстанавливается, но эксперты ждут еще большего краха

В течение выходных, потратив более 45 часов, они измерили общую и игровую площадь 72 карт из шести игр серии: Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield: Hardline, Battlefield 1, Battlefield 2042 и Battlefield 6. Для этого они разработали собственную методику: на каждой карте они фиксировали расстояние от позиции игрока до ключевых точек, а затем масштабировали изображение карты сверху, чтобы один пиксель соответствовал одному метру. Хотя такой метод не исключает человеческих ошибок, он позволил получить достаточно точное представление о реальных размерах локаций.

Стоит отметить, что Battlefield 5 в исследование не вошла, поскольку ее интерфейс не отображает расстояние до объектов.

Результаты анализа, опубликованы на Reddit, четко показали: карты в Battlefield 6 действительно уступают по размерам локациям из предыдущих частей. Ни одна из карт новой игры не попала в топ-20 самых больших за всю историю серии.

Даже самая большая из них, "Огненный шторм", которая является обновленной версией карты из Battlefield 3, заняла лишь 32-е место по размеру игровой зоны. Причем ее оригинальная версия из BF3 находится на 7-ом месте.

Самая большая оригинальная карта Battlefield 6 под названием "Долина Мирак" занимает в общем рейтинге 35-е место.

Другие карты новой игры расположены еще ниже в списке. Например, самая маленькая локация, "Квартал Святых", оказалась второй самой маленькой картой за последние годы существования серии.

Для сравнения, лидерами по масштабу остаются карты из дополнения Armored Kill для Battlefield 3, такие как "Пустыня Бандар" и "Горы Эльбурс".

Впрочем, некоторые игроки считают, что размер – не главная проблема. По их мнению, разработчики намеренно создают более компактные локации, чтобы улучшить динамику боя и создать четкие линии фронта, избегая хаоса, присущего некоторым слишком большим картам.

Что известно о Battlefield 6?

Напомним, Battlefield 6 – это шутер нового поколения, возвращающий серию к истокам с акцентом на командную игру, кинематографический экшен и передовые технологии. Игра вышла 10 октября 2025 года и получила положительные отзывы за качественную оптимизацию, потрясающую графику и внимание к деталям на всех уровнях.

Игра предлагает масштабные бои на картах с полностью разрушенным окружением, реалистичным оружием, крутым звуком и продуманной системой классов.

В матчах одновременно участвуют до 128 игроков, что позволяет ощутить настоящую “войну будущего” с многообразием техники, пехоты и дронами.

Игроки могут кастомизировать оружие прямо во время матча, что добавляет гибкости тактическим решениям.

Значительный акцент сделан на командном взаимодействии, награда дается не только за фраги, но и за медицинскую помощь, ремонт техники и захват точек.

Погодные эффекты влияют на тактику – бури, дожди или ураганы меняют ход боя в реальном времени.

На старте Battlefield 6 отметили рекордное количество игроков онлайн, однако серьезных технических проблем почти не было. Игру рекомендуют как новым, так и постоянным фанатам серии, отмечая баланс между классикой и современными идеями. В Steam игра собрала смешанные отзывы из-за баланса, но техническая часть и атмосфера войны будущего – на высоте.