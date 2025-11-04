Фанаты Battlefield разочарованы новой частью, сравнив ее карты с последними 15 годами
- Энтузиасты измерили размеры 72 карт из шести игр Battlefield, чтобы сравнить их размеры.
- Карты Battlefield 6 оказались меньше по размерам, ни одна из них не попала в топ-20 самых больших за историю серии.
Споры о размерах карт в новой части Battlefield не утихают с момента выхода бета-версии. Чтобы поставить точку в этих дискуссиях, группа энтузиастов взялась за титаническую работу – они тщательно измерили и сравнили десятки локаций из нескольких игр серии. Результаты их исследования оказались весьма красноречивыми и удивили игровое сообщество.
Насколько компактнее стали поля сражений?
Дебаты о том, не стали ли карты в Battlefield 6 слишком маленькими, длились несколько месяцев. Часть ветеранов серии выражала разочарование из-за, по их мнению, слишком узких коридоров для боев, тогда как другие считали, что это лишь ностальгия по прошлым играм. Чтобы получить объективные данные, пользователи Reddit под псевдонимами ClaraTheRed и PENGUINonPC организовали масштабное исследование, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.
В течение выходных, потратив более 45 часов, они измерили общую и игровую площадь 72 карт из шести игр серии: Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield: Hardline, Battlefield 1, Battlefield 2042 и Battlefield 6. Для этого они разработали собственную методику: на каждой карте они фиксировали расстояние от позиции игрока до ключевых точек, а затем масштабировали изображение карты сверху, чтобы один пиксель соответствовал одному метру. Хотя такой метод не исключает человеческих ошибок, он позволил получить достаточно точное представление о реальных размерах локаций.
Стоит отметить, что Battlefield 5 в исследование не вошла, поскольку ее интерфейс не отображает расстояние до объектов.
Результаты анализа, опубликованы на Reddit, четко показали: карты в Battlefield 6 действительно уступают по размерам локациям из предыдущих частей. Ни одна из карт новой игры не попала в топ-20 самых больших за всю историю серии.
- Даже самая большая из них, "Огненный шторм", которая является обновленной версией карты из Battlefield 3, заняла лишь 32-е место по размеру игровой зоны. Причем ее оригинальная версия из BF3 находится на 7-ом месте.
- Самая большая оригинальная карта Battlefield 6 под названием "Долина Мирак" занимает в общем рейтинге 35-е место.
- Другие карты новой игры расположены еще ниже в списке. Например, самая маленькая локация, "Квартал Святых", оказалась второй самой маленькой картой за последние годы существования серии.
- Для сравнения, лидерами по масштабу остаются карты из дополнения Armored Kill для Battlefield 3, такие как "Пустыня Бандар" и "Горы Эльбурс".
Впрочем, некоторые игроки считают, что размер – не главная проблема. По их мнению, разработчики намеренно создают более компактные локации, чтобы улучшить динамику боя и создать четкие линии фронта, избегая хаоса, присущего некоторым слишком большим картам.
Что известно о Battlefield 6?
Напомним, Battlefield 6 – это шутер нового поколения, возвращающий серию к истокам с акцентом на командную игру, кинематографический экшен и передовые технологии. Игра вышла 10 октября 2025 года и получила положительные отзывы за качественную оптимизацию, потрясающую графику и внимание к деталям на всех уровнях.
- Игра предлагает масштабные бои на картах с полностью разрушенным окружением, реалистичным оружием, крутым звуком и продуманной системой классов.
- В матчах одновременно участвуют до 128 игроков, что позволяет ощутить настоящую “войну будущего” с многообразием техники, пехоты и дронами.
- Игроки могут кастомизировать оружие прямо во время матча, что добавляет гибкости тактическим решениям.
- Значительный акцент сделан на командном взаимодействии, награда дается не только за фраги, но и за медицинскую помощь, ремонт техники и захват точек.
- Погодные эффекты влияют на тактику – бури, дожди или ураганы меняют ход боя в реальном времени.
На старте Battlefield 6 отметили рекордное количество игроков онлайн, однако серьезных технических проблем почти не было. Игру рекомендуют как новым, так и постоянным фанатам серии, отмечая баланс между классикой и современными идеями. В Steam игра собрала смешанные отзывы из-за баланса, но техническая часть и атмосфера войны будущего – на высоте.