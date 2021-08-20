Цікаві розпродажі в PS Store та GOG: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Цього тижня в сервісах PS Store та GOG стартували нові тематичні розпродажі. А в крамниці Epic Games Store цього разу можна безплатно отримати дві відеогри.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в Epic Games Store та Origin: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

PlayStation Store

Цього тижня у фірмовій крамниці Sony стартувало одразу два тематичних розпродажі. Перший присвячений відомим проєктам, а от другий – інді-іграм. Загалом пропозицій дійсно чимало (понад 1,6 тисячі), а завершаться ці акції лише 2 вересня.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

DOOM Eternal Standard Edition – 499 гривень (-75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 189 гривень (-80%)

Just Dance 2021 – 593 гривні (-67%)

Bloodborne: Game of the Year Edition – 524 гривні (-50%)

God of War – 324 гривні (-50%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 699 гривень (-50%)

Cuphead – 486 гривень (-25%)

Gang Beasts – 324 гривні (-50%)

We Happy Few – 299 гривень (-85%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 249 гривень (-75%)

God of War / Фото з крамниці PlayStation Store

GOG

У крамниці гарних і старих ігор цього тижня розпочався масштабний фестиваль відеоігор. У межах цієї події можна отримати безплатну копію гри Quake II RTX, а також зіграти в демонстраційні версії різноманітних відеоігор. Розпочався і тематичний розпродаж, а загалом зі знижками до 90% можна придбати понад тисячу різноманітних проєктів (до 2 вересня).

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Metro Exodus – 6 доларів (-60%)

Tropico 6 – 10 доларів (-50%)

Cyberpunk 2077 – 20 доларів (-33%)

Mafia III – 5 доларів (-75%)

Tomb Raider GOTY – 4 долари (-80%)

Metal Gear Solid – 5 доларів (-20%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 12 доларів (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 4 долари (-80%)

Dishonored: Complete Collection – 20 доларів (-75%)

Disco Elysium The Final Cut – 11 доларів (-40%)

Tropico 6 / Фото з крамниці GOG

Інші пропозиції

У фірмовій крамниці Epic Games цього разу можна безплатно отримати одразу дві відеогри: платформер Yooka-Laylee та шутер Void Bastards. А от наступного тижня забрати можна буде лише одну гру – головоломку Automachef. У сервісі Microsoft Store цього тижня стартував невеликий розпродаж автосимуляторів, а в крамниці Steam зі знижками можна придбати відеоігри за мотивами "Володаря перснів" (до 24 серпня).

Middle-earth: Shadow of War / Фото з крамниці Steam