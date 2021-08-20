Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в Epic Games Store и Origin: подборка лучших предложений за последнюю неделю

PlayStation Store

На этой неделе в фирменном магазине Sony стартовало сразу две тематические распродажи. Первая посвящена известным проектам, а вот вторая – инди-играм. В целом предложений действительно немало (более 1,6 тысячи), а завершатся эти акции только 2 сентября.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

DOOM Eternal Standard Edition – 499 гривен (-75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 189 гривен (-80%)

Just Dance 2021 – 593 гривны (-67%)

Bloodborne: Game of the Year Edition – 524 гривны (-50%)

God of War – 324 гривны (-50%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 699 гривен (-50%)

Cuphead – 486 гривен (-25%)

Gang Beasts – 324 гривны (-50%)

We Happy Few – 299 гривен (-85%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 249 гривен (-75%)

God of War / Фото из магазина PlayStation Store

GOG

В магазине хороших и старых игр на этой неделе начался масштабный фестиваль видеоигр. В рамках этого события можно получить бесплатную копию игры Quake II RTX, а также сыграть в демонстрационные версии различных видеоигр. Началась и тематическая распродажа, а в целом со скидками до 90% можно приобрести более тысячи различных проектов (до 2 сентября).

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Metro Exodus – 6 долларов (-60%)

Tropico 6 – 10 долларов (-50%)

Cyberpunk 2077 – 20 долларов (-33%)

Mafia III – 5 долларов (-75%)

Tomb Raider GOTY – 4 доллара (-80%)

Metal Gear Solid – 5 долларов (-20%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 12 долларов (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 4 доллара (-80%)

Dishonored: Complete Collection – 20 долларов (-75%)

Disco Elysium The Final Cut – 11 долларов (-40%)

Tropico 6 / Фото из магазина GOG

Другие предложения

В фирменном магазине Epic Games на этот раз можно бесплатно получить сразу две видеоигры: платформер Yooka-Laylee и шутер Void Bastards. А вот на следующей неделе забрать можно будет только одну игру – головоломку Automachef. В сервисе Microsoft Store на этой неделе стартовала небольшая распродажа автосимуляторов, а в магазине Steam со скидками можно приобрести видеоигры по мотивам "Властелина колец" (до 24 августа).

Middle-earth: Shadow of War / Фото из магазина Steam