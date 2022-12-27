ARK: Survival Evolved – жахлива гра на виживання, відома своєю складністю та динозаврами. Гравці повинні підтримувати себе ситими та здоровими в дикому біомі, наповненому травоїдними та м'ясоїдними динозаврами, доки вони не зможуть створити надійну базу та почати приборкувати місцеву дику природу.

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Нова гра Grand Emprise

На відміну від ARK, Grand Emprise, здається, не зосереджується виключно на доісторичному виживанні та динозаврах.

В описі гри згадуються динозаври, а також замки та промислова революція, тож, очевидно, вона охоплюватиме широкий спектр історії людства та дозволить гравцям насолоджуватися різними враженнями від гри на виживання.

В описі також зазначається, що є крафт і будівництво бази. Тож, здається, будь-які шанувальники ARK, які спробують гру, зможуть насолоджуватися подібним геймплеєм.

Grand Emprise безперечно виглядає так, ніби у неї є потенціал, і її створює маленький інді-розробник, який, очевидно, вклав багато свого часу та особистих коштів у створення гри.

Масштаби гри досить амбітні, і навіть якщо їй не вдасться досягти рівня будівництва бази ARK, є хороші шанси, що гравці, яким подобається ARK, також розважаться з Grand Emprise. Оскільки точна дата випуску ще не оголошена, у розробника є достатньо часу, щоб надати гравцям більше інформації.