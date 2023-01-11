Антологія Dark Pictures користується шаленим успіхом з моменту появи першої гри Man of Medan у 2019 році. Відтоді було випущено три нові ігри, одна з яких є спін-оффом.

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Що відомо про The Dark Pictures: Switchback

The Dark Pictures: Switchback дещо відрізняється від своїх попередників, насичених оповіданням, надаючи більше досвіду віртуальної реальності для тих, хто шукає гострих відчуттів, страхів і трохи боротьби.

The Dark Pictures: Switchback вийде 22 лютого 2023 року. Це перша допоміжна гра в антології, яка також є п'ятою грою в серії. Ще до релізу очевидно, що це моторошна гра, яка не схожа на жодну іншу.

Розробники Supermassive Games і PlayStation випустили моторошний трейлер зі сценами з гри, оформленими в класичному стилі франшизи, доповненими кількома фантастичними стрибками.

Трейлер гри The Dark Pictures: Switchback: дивіться відео

Хоча Switchback має бути частиною антології The Dark Pictures, він відчутно відрізняється від того, що будь-хто бачив у франшизі. Хоча гра й зберігає стиль Supermassive Games, який відчули гравці.

Подібно до Rush of Blood, це VR-гра, яка переносе гравців на американські гірки з привидами, де ви повинні розстріляти кожну прокляту, моторошну чи небезпечну істоту, що ховається на трасі.