Натхнення – штука цікава та непостійна, а у людей, які заробляють на життя творчістю воно подекуди може приходити із дуже неочікуваних осередків, повідомляє 24 канал.

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Так сталося і з Глоуко Лонгі – режисером амбітного горору The Callisto Protocol, що нещодавно був заборонений у Японії за надмірну кривавість та жорстокість.

У нещодавньому інтерв'ю виданню The Sun, розробник розповів, що натхненням для нього слугували серед іншого й мультфільми. Зокрема, Лонгі виділив серіал "Губка Боб", який студія використала для "стилізації" анімації монстрів у своєму проєкті.

Ми розглядаємо мультфільми з точки зору стилізації та руху, тому що, хоча вони надзвичайно реальні та захопливі (рухи в грі – ред.), ми стилізували багато речей, щоб зробити їх "привабливішими", – розповів Лонгі.

За словами розробника, такі студії як Дісней та Піксар є майстрами у "передачі повідомлень", адже "якщо у мультфільмі є швидкий персонаж ви одразу зрозумієте це з його силуету".

Трейлер The Callisto Protocol: відео

Подібні заяви дуже цікаво чути від людини, гру якої буквально забороняють через жорстокість.

Якщо ж вам кортить самотужки поглянути чи спрацювало натхнення від мультфільмів в позитивному для горора ключі, ви якраз маєте такий шанс, адже The Callisto Protocol виходить саме сьогодні, 2 грудня на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series.