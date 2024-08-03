Ветеран Rockstar віддав роботі в компанії понад 20 років життя, працювавши над франшизою GTA, але, схоже, найбільше йому запам'ятався один дзвінок шанувальниці.

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Люди перенесли секту з гри у життя

Під час інтерв'ю виданню IGN Лазло Джонс розповів, що колись його не на жарт налякали "послушники" фейкового культу, який існує у франшизі GTA.

Працюючи над розробкою GTA 5, Джонс отримав голосове повідомлення на свій робочий телефон від жінки, яка назвалася представником Програми Epsilon.

Цікаво! Релігійна секта "Програма Epsilon" вперше з'явилася в GTA San Andreas і відтоді стала невіднятною частиною світу серії.

Незнайомка залишила розробнику повідомлення в голосовій пошті, де заявила, що вона та решта прихильників Програми Epsilon "вмирають від бажання дізнатися більше" про культ.

По суті, вона сказала, що вони були прихильниками цієї фальшивої релігії, яку ми придумали. Моєю другою думкою було те, що ми дійсно повинні просто розвивати цю фальшиву релігію і стати дуже, дуже багатими на людях, які шукають сенс життя!, – пожартував Джонс.

Попри гумор, Джонс також щиро зізнався, що цей телефонний дзвінок був "божевільним" досвідом і що усвідомлення того, що у вигаданого культу є "справжні послідовники" таки "налякало його до смерті".