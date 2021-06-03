Майже 10 років минуло: розробник Mass Effect 3 розповів про секрет, який гравці не змогли знайти

У відеогрі Mass Effect 3 розробники залишили цікаву пасхалку, але геймери так і не змогли її знайти. Про цей секрет розповів один з колишніх співробітників BioWare.

Реліз відеогри Mass Effect 3 відбувся ще на початку 2012 року, а кілька тижнів тому вийшов повноцінний ремастер цього проєкту. Зрозуміло, що чимало геймерів вирішило знову поринути у пригоди капітана Шепарда. Щоправда, навіть такий сплеск активності не допоміг знайти одну цікаву пасхалку у цій відеогрі.

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Кілька тижнів тому розробник оригінальної відеогри Річард Бойсверт (дизайнер сінематиків) опублікував непримітний запис на відомій платформі Reddit. Він відзначив, що ще у 2011 році додав у третю частину Mass Effect пасхалку, але за майже 10 років жоден гравець її не знайшов. Виявляється, що Річард залишив у місії на Марсі невеликий марсохід.

Щоправда, він помилився, бо знайшли його рік тому, але ніхто не знав, як активувати цей секрет. Насправді зробити це достатньо складно, здається, розробник навіть перестарався з цією пасхалкою. Річ у тім, що для її активації потрібно пройти чітко визначеним маршрутом локацію із сонячними батареями. На Reddit Річард залишив схему, де показав єдиний правильний шлях.

Схема активації пасхалки / Фото Reddit RichardBoisvert

Якщо зробити все правильно, то до Шепарда під'їде цей невеликий марсохід та кивне своєрідною головою. Виглядає це так, наче він схвалює дії головного героя, хоча, можливо, він просто привітався у такий спосіб. Дуже ймовірно, що це своєрідна відсилка до реальних місій NASA на Марсі, щоправда, щось у цього марсохода є й від робота ВОЛЛ-І з однойменного мультфільму. Наостанок варто відзначити, що цю пасхалку можна знайти й у ремастері цієї гри.

Активація пасхалки з гри Mass Effect 3 – відео