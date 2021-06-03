Релиз видеоигры Mass Effect 3 состоялся еще в начале 2012 года, а несколько недель назад вышел полноценный ремастер этого проекта. Понятно, что многие геймеры решили снова окунуться в приключения капитана Шепарда. Правда, даже такой всплеск активности не помог найти одну интересную пасхалку в этой видеоигре.

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Несколько недель назад разработчик оригинальной видеоигры Ричард Бойсверт (дизайнер синематиков) опубликовал неприметную запись на известной платформе Reddit. Он отметил, что еще в 2011 году добавил в третью часть Mass Effect пасхалку, но за почти 10 лет ни один игрок ее не нашел. Оказывается, что Ричард оставил в миссии на Марсе небольшой марсоход.

Правда, он ошибся, потому что нашли его год назад, но никто не знал, как активировать этот секрет. На самом деле сделать это достаточно сложно, кажется, разработчик даже перестарался с этой пасхалкой. Дело в том, что для ее активации нужно пройти четко установленным маршрутом локацию с солнечными батареями. На Reddit Ричард оставил схему, где показал единственный правильный путь.

Схема активации пасхалки / Фото Reddit RichardBoisvert

Если сделать все правильно, то к Шепарду подъедет этот небольшой марсоход и кивнет своеобразной головой. Выглядит это так, словно он одобряет действия главного героя, хотя, возможно, он просто поздоровался таким образом. Очень вероятно, что это своеобразная отсылка к реальным миссиям NASA на Марсе, правда, что-то в этом марсоходе есть и от робота ВАЛЛ-И из одноименного мультфильма. Напоследок стоит отметить, что эту пасхалку можно найти и в ремастере этой игры.

Активация пасхалки из игры Mass Effect 3 – видео