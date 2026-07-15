Чудовисько з обличчям дружини – розробник перетворив кохану на фінального боса своєї гри

Творець під псевдонімом JOJOJOJOsoft знайшов вельми незвичне джерело натхнення для своєї майбутньої гри Billy the Hero. Головним босом проєкту стала його дружина.

Інді-розробник перетворив фотографії власної дружини, яка солодко спала після приготування їжі для дітей, на жахливого монстра, що охороняє весільну обручку, повідомляє 24 Канал.

Як дружина стала монстром у інді-відеогрі

Billy the Hero – це майбутня рольова гра в жанрі темного фентезі, де головним героєм виступає ведмідь Біллі. Цей персонаж страждає на амнезію та втілює в собі всі сім смертних гріхів, будучи "найгіршим поганцем у світі".

Автор проєкту робить особливий акцент на тому, що весь візуальний контент – від персонажів до оточення – створили людські руки без використання генеративного штучного інтелекту.

Трейлер гри: дивіться відео

Для створення одного з найскладніших супротивників розробник навіть використав реальні знімки своєї дружини. Він пояснив це рішення необхідністю мати відповідного до лору "охоронця" для ігрової механіки шлюбів, яка з'являється на пізніх етапах проходження.

Процес перетворення коханої людини на монстра нагадував справжню спецоперацію: розробник дочекався, поки жінка міцно засне, і зробив серію детальних фотографій з різних ракурсів.

Глибокий сон дає той самий сирий, природний вигляд. Якби вона не спала, її природним інстинктом було б позувати та намагатися виглядати гарно. Нам потрібен матеріал для монстра!,

– зазначив JOJOJOJOsoft на платформі Reddit.

Отримані кадри пройшли через багатошарову обробку. Автор знебарвив їх, наклав текстури сирого м'яса та домалював реалістичні вени та сухожилля. Результат виявився справді моторошним.

Окрім власної дружини, натхненням для ворогів у грі слугували й інші побутові речі. Наприклад, ще один бос з'явився після того, як розробник під час творчої кризи помітив химерні форми залишків курячих кісток із фастфуду KFC.

Реакція ігрової спільноти на такий креатив виявилася неоднозначною. Користувачі мережі жартували про можливе розлучення та запитували, чи давала жінка згоду на подібну цифрову трансформацію.

Сам розробник запевнив, що в їхній родині, де стосунки тривають уже понад 20 років, панує повне розуміння.

Користувачі вже можуть додати Billy the Hero до списку бажаного в магазині Steam, щоб особисто оцінити результати цього специфічного акту творчої любові.