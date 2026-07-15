Инди-разработчик превратил фотографии своей жены, которая сладко спала после приготовления еды для детей, в ужасного монстра, охраняющего обручальное кольцо, сообщает 24 Канал.

Как жена стала монстром в инди-видеоигре

Billy the Hero – это будущая ролевая игра в жанре мрачного фэнтези, где главным героем выступает медведь Билли. Этот персонаж страдает амнезией и воплощает в себе все семь смертных грехов, будучи "худшим негодяем в мире".

Автор проекта делает особый акцент на том, почему весь визуальный контент – от персонажей до окружения – создан руками людей без использования генеративного искусственного интеллекта.

Трейлер игры: смотрите видео

Для создания одного из самых сложных противников разработчик даже использовал реальные снимки своей жены. Он объяснил это решение необходимостью иметь соответствующего лору "охранника" для игровой механики браков, которая появляется на поздних этапах прохождения.

Процесс превращения любимого человека в монстра напоминал настоящую спецоперацию: разработчик дождался, пока женщина крепко уснет, и сделал серию детальных фотографий с разных ракурсов.

Глубокий сон придает тот самый сырой, естественный вид. Если бы она не спала, ее естественным инстинктом было бы позировать и стараться выглядеть красиво. Нам нужен материал для монстра!,

– отметил JOJOJOJOsoft на платформе Reddit.

Полученные кадры прошли многослойную обработку. Автор обесцветил их, наложил текстуры сырого мяса и дорисовал реалистичные вены и сухожилия. Результат получился действительно жутким.

Помимо собственной жены, источником вдохновения для врагов в игре послужили и другие бытовые предметы. Например, еще один босс появился после того, как разработчик во время творческого кризиса заметил причудливые формы остатков куриных костей из фастфуда KFC.

Реакция игрового сообщества на такой креатив оказалась неоднозначной. Пользователи сети шутили о возможном разводе и спрашивали, давала ли женщина согласие на подобную цифровую трансформацию.

Сам разработчик заверил, что в их семье, где отношения длятся уже более 20 лет, царит полное взаимопонимание.

Пользователи уже могут добавить Billy the Hero в список желаний в магазине Steam, чтобы лично оценить результаты этого своеобразного акта творческой любви.