Наразі точна дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 досі невідома, хоча розробники обіцяють, що це буде вже у 2023 році. Тож шанувальники очевидно засумували за новинами про майбутню гру, а GSC це вчасно помітили.

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Новий тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Розробники опублікували коротеньке 12-секундне відео, яке має підігріти інтерес і ще більше подражнити справжніх фанатів гри. На опублікованих кадрах головний герой саме підходить до станції Янів.

Попереду останній ривок і вже навіть видніється такий рідний та затишний Янів. Позаду – хиже виття, щосекунди ближче та гучніше. Рюкзак повний хабару з вилазки, але сил дотягти його не вистачає. Хто був, той знає…

– дражнять фанів розробники в підписі до відео.

Новий тизер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: дивіться відео

До слова, тизер присвячений партнеру GSC Game World – виробнику енергетичних напоїв NON STOP. Схоже, випиваючи його, сталкер зможе відновити своє життя в грі – саме так було й у першій частині.