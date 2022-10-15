Гіперреалістичні ігри майже завжди викликають "вау ефект", особливо якщо зроблені на совість. Розробнику із Франції, вдалося вразити геймерську спільноту коротким відео результатів своєї роботи над проєктом саме такого типу, повідомляє 24 канал.

Цікаво Футбол заради перемоги: PIN-UP Ukraine підтримала благодійний матч в Одесі

12 жовтня девелопер із французького міста Ренн Александр Спліндер запостив у твітері відеокліп свого проєкту на свіженькому Unreal Engine 5. Ним виявився гіперреалістичний шутер з видом від першої особи.

Щоправда, його особливістю є те, що зображення, яке бачить гравець виглядає нібито було знято на боді-камеру, що безумовно додає грі шарму.

Відео ігрового процесу настільки прийшлося до смаку геймерам, що всього лише за 3 дні набрало понад 9 мільйонів переглядів та більш як 270 тисяч вподобань. У коментарях тисячі користувачів захоплено вихваляють розробника та ставлять чимало запитань про проєкт.

Попри це, про гру невідомо більше нічого – навіть назви. Щоправда, Александр все ж подякував усім за такий ошелешливий інтерес та запевнив, що деталі та нові відео не змусять довго чекати.

Надіємося, що це справді так, адже розробнику не варто втрачати такий хайп та слід кувати поки гаряче.