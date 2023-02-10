Схоже, що розробники Resident Evil 4 Remake довгий час не могли наважитися взяти відповідальність роботи над "оновленням" однієї з найкращих ігор жанру горорів.

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Останнім часом віртуальні "жахастики" переживають щось схоже на ренесанс – купа ремейків класики, включно з Dead Space та нові проєкти на кшталт The Callisto Protocol не дають геймерам засумувати.

У недавньому матеріалі від Game Informer режисери майбутнього ремейку Resident Evil 4 Ясухіро Ампо та Казунорі Кадоі пролили світло на роботу над проєктом, яка, як виявилось, могла і не розпочатись через побоювання одного з них.

Геймплейний трейлер Resident Evil 4 Remake: відео

Загалом до старту роботи над цією "легендою", як поважно називають оригінальну гру розробники, вони побоювались помилок, що можуть засмутити фан-базу.

Кадоі, зокрема, називає RE4 2005 року "шедевром" і стверджує, що довгий час не хотів братися за проєкт, знаючи, наскільки високо цінується оригінал серед геймерів.

Тиск і справді колосальний, адже з-поміж усіх ігор саме Resident Evil 4 багато хто вважає найкращою в жанрі. Попри те, що перша частина заклала фундамент серії, а два сиквели продовжили її успіх, RE4 змінила тенденцію, відійшовши від фіксованих кутів камери та зосередившись на екшн складовій.

Зауважте, реліз Resident Evil 4 Remake заплановано 24 березня для ПК, PS4, PS5 і Xbox Series X.