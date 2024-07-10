Розробник порадив гравцеві "убити себе" після того, як той лишив негативний відгук про гру

Користувач Steam залишив негативний відгук після гри, а натомість отримав відповідь із побажанням убити себе від одного з розробників проєкту. Студія перепросила за таку поведінку свого працівника, і каже, що того вже звільнили.

Що сталося

Гра, довкола якої стався весь інцидент, називається Coin Pusher Casino. Це класичне казино, запущене у лютому 2024 року компанією Tree Nuts Game. Погравши понад 100 годин, користувач Reddit Koentjuh залишив негативний відгук на сторінці гри в Steam, скаржачись на те, що вона незавершена, а її рівні недостатньо збалансовані.

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Через кілька днів користувач Steam, позначений як розробник гри, порадив Koentjuh убити себе. Автор негативного відгуку швидко зробив скриншот коментаря, бо боявся, що його швидко видалять, що й насправді сталося. Якщо ви подивитеся зараз, то побачите, що коментар відсутній в огляді. Коли Koentjuh поділився скриншотом коментаря на Reddit, той швидко став вірусним, отримавши тисячі вподобань і спонукаючи багатьох людей піти до розділу оглядів казино Coin Pusher, щоб поскаржитися на коментар розробника.

Студія покарала розробника

Цікаво, що розробник гри, розуміючи правила платформи, використав завуальовану фразу, замінивши слово "yourself" (тобто "себе") на слово "yoursells", що звучить дуже схоже при вимові, але не є справжнім словом, яке має переклад.

Схоже, розголос змусив Tree Nuts Games відреагувати на ситуацію. 6 липня, всього через кілька годин після того, як пост на Reddit став вірусним, компанія опублікувала на форумах Coin Pusher Casino заяву, в якій перепросила перед гравцями за те, що сталося.

Ми глибоко шкодуємо про нещодавній інцидент, пов'язаний з неприйнятним постом, зробленим одним із наших розробників. Ми щиро перепрошуємо перед постраждалим користувачем і всією спільнотою за цю неприйнятну поведінку,

– заявили в студії.

За словами Tree Nuts Games, розробника, який зробив цей коментар, було "звільнено і виведено з команди". Студія також стверджує, що розпочала ретельну внутрішню перевірку і розглядає можливість звернутися за "професійною допомогою" для членів своєї команди.

Трохи згодом з'явився ще один коментар, уже безпосередньо від самого працівника компанії, який порадив гравцеві убити себе. Він звернувся до постраждалого гравця: "Звичайно, клієнт може написати відгук або коментар, який він/вона вважає за потрібне, і я не в праві давати таку емоційну відповідь користувачеві Steam. Я відреагував так, як відреагував, і, звісно, це не є виправданням, тому приношу свої найглибші вибачення за мою неповажну поведінку".

Тим часом користувачі швидко почали обирати сторони й завалювати гру негативними рецензіями, обвалюючи її рейтинг. Але деякі інші стали на бік розробника, стверджуючи, що реакція була не такою вже й поганою, а також вихваляючи розробника за те, що він дав відсіч негативним відгукам.