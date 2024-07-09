Як це працює

Розширення функціональності з'явилося в мережі лише кілька днів тому. Мод Custom Player Characters можна завантажити з Nexus Mods.

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Гравці отримують можливість створювати персонажів Відьмака, Відьмачки (комп'ютерна модель якої має нові анімації, засновані на анімаціях Геральта) і Чаклунки, з повністю настроюваним зовнішнім виглядом для всіх.

Для Чаклунки мод вводить повністю новий магічний стиль ведення бою (без використання зброї). Замість того, щоб розмахувати мечами, гравці застосовують заклинання, наприклад, випускають блискавки, викликають торнадо, кидають у ворогів навколишні предмети за допомогою телекінезу й навіть перетворюються на котів. Здібності поза боєм дозволяють створювати портали або запалювати світло в темних місцях. Чаклунка також отримала нову повністю озвучену квестову лінію, яка проведе гравців через ці заклинання, а також навчить їх нових.

Як це виглядає в грі: відео

Цікаво, що ви можете не лише створити когось з нуля, а й взяти вже готову модель, яка зустрічається протягом гри – іншого відьмака, когось із NPC чи навіть саму Йеннефер.

Що ми знаємо про REDkit

Цей мод, як і багато інших, з'явився після виходу REDkit - офіційного інструмента для модифікації The Witcher 3, випущеного CD Projekt у травні 2024 року. Розробник анонсував REDkit у листопаді 2023 року, сказавши, що "він дозволить вам створювати власний досвід у грі, створюючи щось абсолютно нове або редагуючи існуючі квести та контент".

Дотепер REDkit використовувався для створення диких і дивакуватих модів, або повернення старих вирізаних сцен і механік. Найцікавішим доповненням сьогодні, мабуть, є додавання скасованої кінцівки, яку було відновлено за допомогою інструментарію.