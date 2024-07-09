Как это работает

Расширение функциональности появилось в сети всего несколько дней назад. Мод Custom Player Characters можно скачать с Nexus Mods.

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Игроки получают возможность создавать персонажей Ведьмака, Ведьмачки (компьютерная модель которой имеет новые анимации, основанные на анимациях Геральта) и Колдуньи, с полностью настраиваемым внешним видом для всех.

Для Колдуньи мод вводит полностью новый магический стиль ведения боя (без использования оружия). Вместо того, чтобы размахивать мечами, игроки применяют заклинания, например, выпускают молнии, вызывают торнадо, бросают во врагов окружающие предметы с помощью телекинеза и даже превращаются в котов. Способности вне боя позволяют создавать порталы или зажигать свет в темных местах. Колдунья также получила новую полностью озвученную квестовую линию, которая проведет игроков через эти заклинания, а также научит их новым.

Как это выглядит в игре: видео

Интересно, что вы можете не только создать кого-то с нуля, но и взять уже готовую модель, которая встречается в течение игры – другого ведьмака, кого-то из NPC или даже саму Йеннефер.

Что мы знаем о REDkit

Этот мод, как и многие другие, появился после выхода REDkit - официального инструмента для модификации The Witcher 3, выпущенного CD Projekt в мае 2024 года. Разработчик анонсировал REDkit в ноябре 2023 года, сказав, что "он позволит вам создавать собственный опыт в игре, создавая что-то совершенно новое или редактируя существующие квесты и контент".

До сих пор REDkit использовался для создания диких и чудаковатых модов, или возвращения старых вырезанных сцен и механик. Самым интересным дополнением сегодня, пожалуй, является добавление отмененной концовки, которую было восстановлено с помощью инструментария.