Нова стара механіка

Модер відновив перегони на човнах, які CD Projekt чомусь вирізала з гри. Мод, який вже можна знайти на NexusMods так і називається: "Перегони на човнах".

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Як зазначає автор модифікації VG247, він використав REDkit – інструмент для модифікацій, призначений для створення власних квестів, предметів, анімацій та цілих сюжетів з нуля. В описі мода сказано, що перегони на човнах були "заплановані під час розробки, але вирізані з фінальної версії". Тепер ви можете побачити, як це повинно було виглядати в грі. 26-хвилинне відео перегонів створив сам модер.

Перегони на човнах: відео

З виходом REDkit у файлах гри було знайдено 100% сценарію перегонів на човнах, що дозволило розпочати процес відновлення. Були знайдені лише текстові та аудіофайли, решта була створена з нуля на основі написаного CDPR і ретельного вивчення файлів,

– додається в описі мода.

Неймовірно, що команда модераторів змогла створити все це з одних лише текстових та аудіофайлів, додавши власну графіку та оточення.

Завдяки цьому моду в The Witcher 3 з'явилися чотири сценарії перегонів на човнах, які відбуваються в Оксенфурті, Новіградській гавані, Каер-Трольде та Фарерських островах і навколо них. Ці маршрути є заздалегідь заскриптованими, але команда розробників планує в майбутньому додати рандомізовані маршрути для цих чотирьох локацій, а також зробити перегони повторюваними та додати інші мови звукового супроводу, окрім англійської.

Це велике завдання, особливо для додавання нових голосових реплік іншими мовами. Субтитри для мода доступні 17 мовами, але чи є серед них Українська, поки невідомо. Команді модоробів довелося збирати їх з текстових файлів, що залишилися від етапу розробки CD Projekt, багато з яких могли бути незавершеними.