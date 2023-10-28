Розробник Spider-Man 2 розповів чому в гру повернули місії, які геймери свого часу зненавиділи

Один з ключових розробників Spider-Man 2 розповів чому в Insomniac вирішили повернути в гру місії, які свого часу викликали чимало негативних коментарів від геймерів. Подробиці – у матеріалі.

Spider-Man 2 пропонує геймерам поринути у швидкий та мальовничий екшн, що не дасть занудьгувати ні на секунду… Щоправда, це якщо вам подобаються місії, де потрібно керувати Мері Джейн Вотсон.

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Провідний розробник Marvel’s Spider-Man 2 Браян Інтіхар пояснив, чому Insomniac Games вирішили повернути стелс-секції за рудоволосу журналістку, які були однією з найбільш суперечливих частин першої гри.

Перед релізом сиквелу чимало шанувальників сподівалися, що у новинці не буде завдань, де доведеться грати за Мері Джейн, оскільки багато хто вважав їх "нудними" та "дратівливими". Інші ж стверджували, що вони не дають таку ж свободу, як решта гри. Однак це не завадило команді повернути їх з доволі поважної причини.

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За словами Інтіхара, команда розглядала можливість видалити ці сегменти, але натомість вирішила, що важливо мати їх у грі, оскільки вони можуть дати шанс поглянути на ігровий світ під іншим кутом.

В кінцевому підсумку, Insomniac вирішили не відмовлятися від MJ, а навпаки покращити геймплей цих секвенцій, перетворивши її на "здібного героя" навіть без спеціальних здібностей.

Ось чому в новій грі Мері Джейн отримала потужний електрошокер, який дозволяє їй знешкоджувати навіть сильних ворогів.