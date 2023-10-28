Spider-Man 2 предлагает геймерам погрузиться в быстрый и живописный экшн, что не даст заскучать ни на секунду… Правда, это если вам нравятся миссии, где нужно управлять Мэри Джейн Уотсон.

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Ведущий разработчик Marvel's Spider-Man 2 Брайан Интихар объяснил, почему Insomniac Games решили вернуть стелс-секции за рыжеволосую журналистку, которые были одной из самых противоречивых частей первой игры.

Перед релизом сиквела многие поклонники надеялись, что в новинке не будет заданий, где придется играть за Мэри Джейн, поскольку многие считали их "скучными" и "раздражительными". Другие утверждали, что они не дают такую же свободу, как остальная игра. Однако это не помешало команде вернуть их по уважительной причине.

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По словам Интихара, команда рассматривала возможность удалить эти сегменты, но решила, что важно иметь их в игре, поскольку они могут дать шанс взглянуть на игровой мир под другим углом.

В конечном счете, Insomniac решили не отказываться от MJ, а наоборот улучшить геймплей этих секвенций, превратив ее в "способного героя" даже без специальных способностей.

Вот почему в новой игре Мэри Джейн получила мощный электрошокер, позволяющий обезвредить даже сильных врагов.