Розробник створив гру, яка заробила понад мільйон доларів, але сам він отримав лише 2000

18-річний розробник створив гру-жарт для Steam вартістю 200 доларів. Неочікувано продажі сягнули приголомшливих 1,3 мільйона доларів, проте реальний прибуток хлопця виявився в сотні разів меншим. Більшість грошей зникла так само швидко, як і з'явилася на рахунку через масові повернення.

Феномен найдорожчого жарту

Розробник під псевдонімом Major вирішив випробувати систему та виставив свій проєкт у магазині Steam за абсурдною ціною у 200 доларів. Гру, яку автор створював виключно як розіграш, раптово почали купувати тисячі людей. За короткий час лічильник продажів зафіксував суму в 1,3 мільйона доларів. Про це пише видання Dexerto.

Проте фінансова ейфорія швидко змінилася тривогою. Виявилося, що переважна більшість транзакцій надійшла з Китаю. Це змусило Major припустити найгірші сценарії – від відмивання грошей до потрапляння в реальні списки цілей злочинних угруповань.

Головною причиною того, що мільйони перетворилися на мізер, стала політика Valve: користувачі мають право повернути гроші протягом двох годин після покупки. Оскільки покупці масово оформлювали повернення коштів, на рахунку розробника залишилося лише 2 тисячі доларів.

Що приховує Schizopia

Сама гра позиціонує себе як "шахрайство, що покладе край усім шахрайствам". Весь ігровий контент зосереджений навколо вигаданого міста Schizopia, де основними елементами є лише пиво та сигарети. Попри захмарну ціну, проєкт отримав лише один текстовий відгук від користувача, який провів у грі всього шість хвилин.

Ця покупка за 200 доларів – не найгірша подія в моєму житті, якщо порівнювати з випадком, коли мені довелося їсти сендвіч, вимочений у воді з туалету,

– заявив гравець у своєму короткому огляді.

Випадок із Major став частиною дивної тенденції в Steam, де розробники навмисно встановлюють високі ціни на примітивні ігри. Раніше на платформі з'являвся проєкт вартістю 1000 доларів, який можна було пройти за десять хвилин, а також інді-гра за 2000 доларів тривалістю дві години.

Valve уже намагалася боротися з подібними "фейковими" розробниками та повертати кошти ошуканим користувачам, проте історія з мільйонними віртуальними продажами Major стала однією з найгучніших у 2026 році.