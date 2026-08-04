Феномен самой дорогой шутки

Разработчик под псевдонимом Major решил проверить систему и выставил свой проект в магазине Steam по абсурдной цене в 200 долларов. Игру, которую автор создавал исключительно в качестве розыгрыша, внезапно начали покупать тысячи людей. За короткое время счетчик продаж зафиксировал сумму в 1,3 миллиона долларов. Об этом пишет издание Dexerto.

Однако финансовая эйфория быстро сменилась тревогой. Оказалось, что подавляющее большинство транзакций поступило из Китая. Это заставило Major предположить самые худшие сценарии – от отмывания денег до попадания в реальные списки целей преступных группировок.

Главной причиной того, что миллионы превратились в гроши, стала политика Valve: пользователи имеют право вернуть деньги в течение двух часов после покупки. Поскольку покупатели массово оформляли возврат средств, на счете разработчика осталось всего 2 тысячи долларов.

Что скрывает Schizopia

Сама игра позиционирует себя как "мошенничество, что положит конец всем мошенничествам". Весь игровой контент сосредоточен вокруг вымышленного города Schizopia, где основными элементами являются лишь пиво и сигареты. Несмотря на заоблачную цену, проект получил лишь один текстовый отзыв от пользователя, который провел в игре всего шесть минут.

"Эта покупка за 200 долларов – не самое худшее событие в моей жизни, если сравнивать с тем случаем, когда мне пришлось есть сэндвич, вымоченный в воде из туалета,

– заявил игрок в своем кратком обзоре.

Случай с Major стал частью странной тенденции на Steam, где разработчики намеренно устанавливают высокие цены на примитивные игры. Ранее на платформе появлялся проект стоимостью 1000 долларов, который можно было пройти за десять минут, а также инди-игра за 2000 долларов продолжительностью два часа.

Valve уже пыталась бороться с подобными "фейковыми" разработчиками и возвращать средства обманутым пользователям, однако история с миллионными виртуальными продажами Major стала одной из самых громких в 2026 году.