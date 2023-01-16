Якщо сиквел буде слідувати тенденції, встановленій його попередником, гра The Flower That Tells Lies може запропонувати графічні покращення, додаткові сюжетні сегменти та вміст, вирізаний з оригінальної інді-гри.

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White Day 2

Новий трейлер служить головним чином як налаштування для історії та дає уявлення про ігровий процес, наприклад, головоломки. Ті, хто грав в оригінальну гру, впізнають багато сцен і персонажів із трейлера.

Для тих, хто незнайомий з грою, Білий день – це свято з Японії. Воно відбувається 14 березня, тобто через місяць після Дня святого Валентина.

Традиційно цей день служить можливістю для чоловіків дарувати шоколадні цукерки та інші подарунки жінкам, які зробили їм сжохий сюрприз 14 лютого.

Перша гра відбувається напередодні Білого дня, коли учень середньої школи Йонду прокрадається в навчальний заклад у позаурочний час, щоб залишити цукерки для своєї коханої. Та багато речей ідуть не так, коли він намагається здійснити цей простий план.

Трейлер гри White Day 2: дивіться відео

Окрім зустрічі з деякими неймовірно моторошними привидами, у White Day: A Labyrinth Named School персонажі розкривають кілька тривожних подій, які відбулися на території школи, однією з яких була низка смертей учнів.

Сиквел гри The Flower That Tells Lies розповідає про пригоди шести учнів, які проникають у школу після її закриття, щоб дізнатися, що насправді сталося. Вони опиняються в схожій ситуації, що загрожує їхнім життям.