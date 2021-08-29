Розробники Age of Empires IV планують створити непереможний штучний інтелект

Творці продовження культової серії RTS Age of Empires мають намір створити штучний інтелект, що за допомогою машинного навчання, стане непереможним для будь-якого гравця. Детальніше у матеріалі.

Через шістнадцять років після виходу останньої частини культової франшизи, Microsoft нарешті стоять на порозі релізу Age of Empires IV, яка була анонсована ще в далекому 2017 році.

Цікаво Повернення культової серії: розробники поділилися масою деталей про Age of Empires IV

В міру наближення до дати випуску гри, що планується 28 жовтня, з'являється все більше деталей про довгоочікуваний проєкт. Нещодавно креативний директор франшизи Адам Ісгрін розповів порталу Kotaku про один вельми цікавий план розробників, який ті збираються втілити в життя після релізу.

Військові баталії в Age of Empires IV / скриншот з YouTube

Часто, коли творці RTS намагаються розробити для гравців гідного опонента в обличчі штучного інтелекту все зводиться до того, щоб просто дозволити йому шахраювати, наприклад, накопичуючи неймовірні суми золота, швидше продукуючи військові юніти чи використовуючи інші різноманітні хитрощі. Як результат такі "супротивники" не є досить розумними, а вся складність у боротьбі з ними полягає лишень у подоланні якихось кількісних показників.

Геймплейний трейлер Age of Empires IV



Проте розробники Age of Empires вирішили підійти до цього питання більш витончено, не вдаючись до жодного з методів старої школи. Отож, через якийсь час після випуску, вони планують внести в гру додатковий режим складності у якому активують особливий "безжалісний" штучний інтелект з можливістю машинного навчання, який опановуючи нові тактичні прийоми в процесі гри проти реальних опонентів в кінцевому підсумку має стати непереможним.

Зараз ми використовуємо машинне навчання для ШІ, але хочемо піти ще далі. В майбутньому, ми, ймовірно, розглянемо можливість створення безжального ШІ, який буде вчитися у все більшої кількості людей, що гратимуть проти нього, до такої міри, що він стане непереможним, – зазначив Ісгрін у розмові з журналістами Kotaku.

Що стосується людей, які не хочуть потерпати від непереможного штучного інтелекту, то вони отримають протилежну можливість, так званий "сюжетний режим", що знизить рівень складності опонентів настільки, що програти їм в однокористувацькій кампанії буде просто неможливо.

Age of Empires IV вийде на ПК 28 жовтня поточного року.