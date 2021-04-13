Довгоочікуване продовження серії Age of Empires вже незабаром, отож розробники розповіли безліч деталей про майбутній проєкт, приправивши це купою скріншотів та відео. Найцікавіше – у матеріалі.

На спеціальному заході під назвою Fan Preview, присвяченому грі Age of Empires IV, було опубліковано чимало нової інформації про повернення культової стратегії. Розробники розповіли про кілька цивілізацій, розкрили деякі деталі геймплею та вперше поділилися інформацією щодо сюжетної кампанії.

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Цивілізації

Було представлено дві цивілізації, що будуть доступні в грі – Делійський султанат та Китайську імперію. Обом було присвячено по коротенькому відео у яких розробники бігло розповіли про їхні особливості та продемонстрували зовнішній вигляд юнітів та будівель.

Делійський султанат в Age of Empires IV

Делійський султанат – це потужна цивілізація, заснована на технологіях, з ключовою перевагою в дослідженнях і потенціалом стати могутньою силою, здатною знищувати своїх супротивників, – зазначили розробники в описі до відео.

Серед унікальних юнітів нації можна виділити бойових слонів, одягнених у міцну броню, які у кошику на своїй спині до того ж мають двох лучників або кавалеристів.

Китай в Age of Empires IV

Китайська цивілізація – одна з найунікальніших цивілізацій в Age of Empires 4. Китайська цивілізація величезна і стійка, з потенціалом колосального зростання і розвитку протягом всієї гри. Зосередившись на розширенні своєї імперії, вони здатні створювати величезні армії з вибуховою силою, – сказано в описі.

Під "вибуховою силою" розробники, можливо, мають на увазі юніти, що будуть використовувати порох. Зокрема на відео можна побачити щось подібне на артилерію, яка поливає противників градом снарядів.

Слід зазначити, що всього у грі буде 8 цивілізацій (попередньо стало відомо про Англію та Монголію), тож у майбутньому нас ще очікуватимуть подібні анонси інших націй гри.

Геймплей

Майже 6 хвилин. Саме стільки триває перший геймплейний ролик гри.

У ньому ми можемо побачити класичний інтерфейс, який безумовно зігріє серце фанатам серії Age of Empires. Попри покращену графіку, анімації будівництва і юнітів та загальну сучасність картинки, вона все ж просочена старою атмосферою серії.

Геймплейний трейлер Age of Empires IV

Трейлер розбитий на чотири розділи, що охоплюють різні епохи: Темний вік, Феодальний вік, Замковий вік та Імперський вік. Крім того відео також зображає гру з перспективи різних цивілізацій у міру зміни віків. Серед цивілізацій – англійці, монголи та нещодавно анонсовані китайці та Делійський султанат.

Сегмент трейлера, пов'язаний з "темним" віком дуже схожий на те, що можна було побачити на ранній стадії гри у попередніх частинах Age of Empires. Все починається з простих робітників, які збирають основні ресурси: деревину та їжу, а потім й золото. Незамінним юнітом на початку гри є розвідники, які збирають інформацію про навколишні території, заганяють худобу та полюють на дичину. Незабаром з'являються ферми, оборонні стіни та сторожові вежі.

Початок гри за монголів / скриншот з трейлера

Серед ігрового процесу феодальної епохи показано одну з особливостей цивілізації монголів, які збирають ціле місто докупи місто та переїжджають з ним на нове місце. Удосконалена бойова система демонструє повернення таких механік, як селяни, що укриваються від агресії та будівелі, що палають. Новою механікою показаною в цій епосі також є так званий "невидимий" ліс – унікальні ділянки лісу, в яких юніти можуть ховатися, щоб влаштовувати засідки.

Засідка Age of Empires IV / скриншот з трейлера

Третя частина трейлера, що відповідає епосі замків, зображує облогу та її механіки. Делійський султанат залучає військових слонів та спеціальні вежі для штурму стін англійської цивілізації.

Облога в Age of Empires IV / скриншот з трейлера

Останній "розділ" відео – імперська епоха, зосереджена на двох основних сферах. По-перше, він зображує те, як може виглядати економіка китайської цивілізації в наприкінці гри, з масивними містами та шарами оборонних стін поміж яких є ферми та військові виробничі будівлі. Насамкінець, в ньому показано як виглядає військова сутичка в "ендгеймі".

Кампанія

Також була представлена перша ігрова сюжетна кампанія з майбутніх 4 – Кампанія Норманів. За її сюжетом Вільгельм Нормандський відправляється на завоювання Англії, щоб посісти її трон. За словами розробників, нас очікує епічна історія про вторгнення, анархію, повстання та сімейні конфлікти – і все це під командуванням гравця.

Сюжетний трейлер першої кампанії Age of Empires IV

Розробники поміж всього іншого повідомили "вікно" релізу гри. Фанатам серії та тим кого зацікавили трейлери залишилось чекати зовсім недовго, адже гра вийде на PC уже восени 2021 року.