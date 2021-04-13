Долгожданное продолжение серии Age of Empires выйдет уже скоро, поэтому разработчики рассказали множество деталей о будущем проекте, приправив это кучей скриншотов и видео. Самое интересное – в материале.

На специальном мероприятии под названием Fan Preview, посвященном игре Age of Empires IV, было опубликовано немало новой информации о возвращении культовой стратегии. Разработчики рассказали о нескольких цивилизациях, раскрыли некоторые детали геймплея и впервые поделились информацией о сюжетной кампании.

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Цивилизации

Были представлены две цивилизации, что будут доступны в игре – Делийский султанат и Китайская империя. Обоим было посвящено по краткому видео в которых разработчики бегло рассказали об их особенностях и продемонстрировали внешний вид юнитов и зданий.

Делийский султанат в Age of Empires IV

Делийский султанат – это мощная цивилизация, основанная на технологиях, с ключевым преимуществом в исследованиях и потенциалом стать мощной силой, способной уничтожать своих противников, – отметили разработчики в описании к видео.

Среди уникальных юнитов нации можно выделить боевых слонов, одетых в крепкую броню, которые в корзине на своей спине к тому же имеют двух лучников или кавалеристов.

Китай в Age of Empires IV

Китайская цивилизация – одна из самых уникальных цивилизаций в Age of Empires IV. Китайская цивилизация огромная и стойкая, с потенциалом колоссального роста и развития на протяжении всей игры. Сосредоточившись на расширении своей империи, они способны создавать огромные армии с взрывной силой, – говорится в описании.

Под "взрывной силой" разработчики, возможно, имеют в виду юниты, которые будут использовать порох. В частности, на видео можно увидеть что-то похожее на артиллерию, которая поливает противников градом снарядов.

Следует отметить, что всего в игре будет 8 цивилизаций (предварительно стало известно об Англии и Монголии), поэтому в будущем нас еще будут ожидать подобные анонсы других наций игры.

Геймплей

Почти 6 минут. Именно столько длится первый геймплейный ролик игры.

В нем мы можем увидеть классический интерфейс, который безусловно согреет сердце фанатам серии Age of Empires. Несмотря на улучшенную графику, анимации строительства и юнитов и общую современность картинки, она все же пропитана старой атмосферой серии.

Геймплейный трейлер Age of Empires IV

Трейлер разбит на четыре раздела, охватывающих разные эпохи: Темный век, Феодальный век, Замковый век и Имперский век. Кроме того видео также изображает игру с перспективы различных цивилизаций по мере изменения веков. Среди цивилизаций – англичане, монголы и недавно анонсированные китайцы и Делийский султанат.

Сегмент трейлера, связанный с "темным" веком очень похож на то, что можно было увидеть на ранней стадии игры в предыдущих частях Age of Empires. Все начинается с простых рабочих, которые собирают основные ресурсы: древесину и еду, а потом и золото. Незаменимым юнитом в начале игры являются разведчики, которые собирают информацию об окружающей территории, загоняют скот и охотятся на дичь. Вскоре появляются фермы, оборонительные стены и сторожевые башни.

Начало игры за монголов / скриншот из трейлера

Среди игрового процесса феодальной эпохи показана одна из особенностей цивилизации монголов, которые собирают целый город в кучу и переезжают с ним на новое место. Усовершенствованная боевая система демонстрирует возвращение таких механик, как крестьяне, укрывающиеся от агрессии, и горящих зданий. Новой механикой показанной в этой эпохе является так называемый "невидимый" лес – уникальные участки леса, в которых юниты могут прятаться, чтобы устраивать засады.

Засада Age of Empires IV / скриншот из трейлера

Третья часть трейлера, что соответствует эпохе замков, показывает осаду и ее механики. Делийский султанат привлекает военных слонов и специальные башни для штурма стен английской цивилизации.

Осада в Age of Empires IV / скриншот из трейлера

Последний "раздел" видео – имперская эпоха, сосредоточена на двух основных сферах. Во-первых, она показывает как может выглядеть экономика китайской цивилизации в конце игры, с массивными городами и слоями оборонительных стен между которыми есть фермы и военные производственные здания. Наконец, в нем показано как выглядит военное столкновение в "ендгейме".

Кампания

Также была представлена первая игровая сюжетная кампания из будущих 4 – Кампания Норманнов. По ее сюжету Вильгельм Нормандский отправляется на завоевание Англии, чтобы занять трон. По словам разработчиков, нас ожидает эпическая история о вторжении, анархии, восстаниях и семейных конфликтах – и все это под командованием игрока.

Сюжетный трейлер первой кампании Age of Empires IV

Разработчики кроме всего прочего сообщили "окно" релиза игры. Фанатам серии и тем кого заинтересовали трейлеры осталось ждать совсем недолго, ведь игра выйдет на PC уже осенью 2021 года.