Список виправлень настільки великий, що перевищив ліміт текстових повідомлень у Steam. Патч вже доступний для завантаження, він важить 2,2 гігабайта.

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Величезне оновлення Baldur's Gate 3

Серед найпомітніших змін – вороги перестануть помічати вас тоді, коли по ідеї не повинні, виправлено баг, коли предмети рухаються випадковим чином, порушуючи закони гравітації.

Крім того, велика частина оновлень стосується представників низькорослих рас. Тепер камери сприйматимуть їх значно адекватніше.

Що ще важливіше, їхні поцілунки з представниками інших рас тепер матимуть менш незграбний вигляд.

Baldur's Gate 3 все ще не вийшла на усіх платформах. На PS5 гра з'явиться 6 вересня, версія для Xbox також вийде до кінця цього року, і у ній не буде розділеного екрана на Series S.