Розробники Battlefield 2042 пообіцяли перейменувати скін з назвою "Зелений чоловічок"

Представники студії DICE оперативно відреагували на критику скіна з назвою "Зелений чоловічок". Вони написали, що зробили це ненавмисно, а також пообіцяли перейменувати його вже найближчим часом.

Напевно, всі шанувальники серії Battlefield з нетерпінням чекали на вчорашній день. Річ у тім, що вчора в ранньому доступі з'явилася нова частина, а зіграти в неї змогли всі власники видання Gold чи Ultimate, а також передплатники EA Play Pro. Змогли це зробити й геймери з України, щоправда, навряд чи їм могло сподобатися одне дуже неоднозначне рішення розробників з DICE.

Детальніше "Зелений чоловічок": у Battlefield 2042 знайшли скандальний скін на російського бійця

Якщо коротко, то українські гравці знайшли в Battlefield 2042 скін з назвою "Зелений чоловічок". Варто додати, що цей образ розробники створили для російського спеціаліста з прізвиськом Борис. Такий скін не сподобався нашим геймерам, а також гравцям з інших країн. Усі вони почали скаржитися та вимагати пояснень від розробників Battlefield 2042.

Варто відзначити, що представники студії DICE дуже оперативно відреагували на цю критику. У своєму твітері вони написали:

Сьогодні ви допомогли нам, повідомивши про назву одного з образів Бориса. У ній було ненавмисне посилання на реальні події, яке не відповідає цінностям нашої команди. Ми змінимо назву в найближчому оновленні, а також ми вдячні, що ви повідомили нам про це.

Також представники DICE персонально відповіли користувачу з нікнеймом Waggle-free, який одним з перших помітив цей скін. Вони подякували йому за допомогу, а також ще раз зазначили, що зробили це ненавмисно. Наостанок варто відзначити, що поки невідомо, яку назву тепер отримає цей скін на Бориса.

Борис в англомовній версії гри Battlefield 2042 / Фото з твітера Waggle-free