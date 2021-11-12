Напевно, майже всі шанувальники серії Battlefield знають, що наступного тижня має відбутися реліз нової частини. Щоправда, вже зараз ознайомитися з цією відеогрою можуть всі власники видання Gold чи Ultimate, а також передплатники EA Play Pro.

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Зрозуміло, що зробити це змогли й геймери з України, щоправда, навряд чи їм сподобався скін на одного зі спеціалістів. Йдеться про інженера з Росії, якого звати Петро Гусківський (прізвисько Борис). У цього персонажа є одразу кілька унікальних образів, але один з них отримав дуже неоднозначну назву – "Little green man" ("Зелений чоловічок"), а в російській локалізації – "Зеленый человечек".

Нагадаємо, що так називають російських військових без розпізнавальних знаків, які у 2014 році взяли активну участь в анексії Криму.

Петро дійсно схожий на класичного "зеленого чоловічка", хоча варто відзначити, що в нього все ж таки є розпізнавальний знак – нашивка з прапором Росії. Зрозуміло, що такий скін дуже не сподобався геймерам з України, а тому в мережі вже можна знайти чимало скарг від наших гравців.

Наприклад, користувач платформи Reddit з псевдонімом Dankoua вважає, що "компанії EA та EA DICE підтримують тероризм та агресію проти України". А геймер з нікнеймом Waggle-free у своєму твітері порадив розробникам додати ще й представників реальних терористичних організацій. Варто відзначити, що активно обговорюють цю тему й користувачі англомовного форуму ReserEra. Вони також дуже здивовані, а загалом не розуміють, чому представники шведської студії DICE не ознайомилися з цією темою детальніше.

Борис в англомовній версії гри Battlefield 2042 / Фото з твітера Waggle-free

Борис в російськомовній версії гри Battlefield 2042 / Фото з твітера Yehor Chekalkin

Наостанок варто відзначити, що представники компанії Electronic Arts чи студії DICE поки ніяк цю ситуацію не коментували.