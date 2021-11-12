Кілька тижнів тому ми розповідали про користувача платформи Reddit, який дізнався, скільки коштують всі відеоігри, які можна знайти в сервісі PlayStation Store. Варто відзначити, що сума чимала, щоправда, вона залежить від регіону.

Детальніше Відомо, скільки коштують всі відеоігри, які можна придбати в крамниці PlayStation Store

Цього разу за подібну масштабну роботу взявся й інший користувач цієї платформи. Отже, ентузіаст з нікнеймом joseph2411 вирішив підрахувати, скільки коштують всі відеоігри, які власники PS Store роздавали передплатникам сервісу PS Plus. Важливо відзначити, що це статистика лише за останній рік, бо ентузіаст захотів дізнатися, як розробники підтримували консоль PlayStation 5 в перший рік її існування. А також варто додати, що річна підписка на PS Plus коштує 1299 гривень.

Користувач підрахував, що за останній рік всі передплатники PS Plus отримали 15 відеоігор на PS 5. Усі ці проєкти разом коштують 450 доларів (понад 11 тисяч гривень), тобто в середньому за одну гру потрібно заплатити 30 доларів (майже 800 гривень). Також ентузіаст вказав середній бал всіх цих ігор на Metacritic – 74 зі 100.

Ігри на PS 5, які могли отримати передплатники PS Plus / Фото Reddit joseph2411

Не забув ентузіаст й про колекцію PS Plus Collection. Нагадаємо, що це добірка з 20 ігор, у які можуть безплатно зіграти всі передплатники PS Plus, щоправда, лише на консолі PS 5. Ентузіаст підрахував, що ця колекція коштує 505 доларів (понад 13 тисяч гривень), тобто середня ціна за одну гру становить 25 доларів (650 гривень). Середній бал всіх цих проєктів на Metacritic – 85.

Ігри з колекції PS Plus Collection / Фото Reddit joseph2411

Також joseph2411 підрахував, скільки коштують всі ігри на PS 4, які могли отримати під час роздач передплатники PS Plus. Отже, за останній рік вони могли забрати 26 ігор на суму в 965 доларів (понад 25 тисяч гривень), а це в середньому 37 доларів за один проєкт (майже 1 тисяча гривень). Середній бал всіх цих ігор на Metacritic – 75.

Ігри на PS 4, які могли отримати передплатники PS Plus / Фото Reddit joseph2411

Загалом за останній рік передплатники PS Plus могли отримати 61 відеогру, яку можна запустити на PS 5. Ентузіаст підрахував, що всі ці проєкти разом коштують майже 2 тисячі доларів (понад 50 тисяч гривень), тобто в середньому 31 долар за гру (понад 800 гривень). Середній бал всіх цих відеоігор на Metacritic – 77.

Загальна статистика / Фото Reddit joseph2411

Також joseph2411 вирішив подивитися, який старт був у консолі PS 4. Можна помітити, що в перший рік її існування власники PS Store роздали одразу 76 проєктів передплатникам PS Plus.

Статистика за перший рік існування PS 5 та PS 4 / Фото Reddit joseph2411