Кілька місяців тому ми розповідали про користувача Reddit, який захотів дізнатися, скільки коштують всі ігри, які компанія Epic Games роздавала безплатно. Цього ж разу за подібну роботу вирішив взятися ще один користувач цієї платформи, щоправда, його зацікавив інший популярний сервіс.

Детальніше Відомо, скільки коштують всі відеоігри, які можна було безплатно отримати в Epic Games Store

Йдеться про фірмову крамницю компанії Sony, яка називається PlayStation Store. Геймер з нікнеймом Serzh008 вирішив дізнатися, скільки коштують всі відеоігри для консолі PlayStation 4, які можна придбати у цьому сервісі. Зробив він це за допомогою спеціальних скриптів, які щодня збирають ціни з PS Store. Важливо відзначити, що йдеться саме про ігри, тобто головний герой не враховував вартість преміальних видань, різноманітних доповнень, сезонних перепусток та проєктів, які можна лише передзамовити. Також варто додати, що дані він зібрав 13 жовтня, з врахування знижок, які були в цей день.

Спершу Serzh008 показав, як різняться регіони за кількістю доступних ігор. Згідного з його даними, понад 5 тисяч проєктів є лише в США, Канаді та Мексиці. Варто відзначити, що в інших регіонах цифри приблизно однакові, хоча є й один виняток – Саудівська Аравія. Річ у тім, що місцеві геймери можуть придбати у цій крамниці лише 3,3 тисячі відеоігор.

Кількість доступних ігор в кожному регіоні / Фото Reddit Serzh008

Варто відзначити, що в крамниці PS Store діють регіональні ціни, а тому сумарні вартості серйозно різняться. Наприклад, найбільше за такий набір мають заплатити жителі європейських держав, а своєрідним переможцем є Німеччина – майже 147 тисяч доларів. Щоправда, всі передплатники сервісу PS Plus з цієї країни, за аналогічну колекцію мають викласти значно меншу суму – 92 тисячі доларів. А от найдешевше такий набір коштує для геймерів з Бразилії, Саудівської Аравії та Росії.

Базова ціна на всі ігри та вартість для передплатників PS Plus / Фото Reddit Serzh008

Також ентузіаст вирішив підрахувати, скільки в середньому потрібно заплатити геймерам з певного регіону за одну гру. Загалом все досить передбачувано, хоча й варто відзначити появу США, Канади та Мексики серед країн з найменшою ціною на відеогру. А все тому, що в цих регіонах загальна кількість ігор більше, ніж в інших.

Середня ціна на гру в кожному регіоні / Фото Reddit Serzh008