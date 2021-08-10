Усі геймери знають, що в Epic Games Store щотижня можна безплатно отримувати відеоігри. А тому, напевно, обліковий запис у цьому сервісі мають майже всі шанувальники ігор. Щоправда, навряд чи хтось знає суму, в яку могла б обійтися повна колекція з таких безплатних відеоігор.

До теми Відомо, скільки годин потрібно витратити на проходження всіх безплатних ігор з Epic Games Store

Саме за таку цікаву роботу взявся блогер з нікнеймом Woolly Mammoth Gaming, а результатами поділився на своєму ютуб-каналі. Отже, він відзначив, що роздачі ігор в Epic Games Store розпочалися ще у 2018 році, а за цей час тут можна було безплатно отримати 203 відеогри. Блогер підрахував, що разом всі ці ігри коштують 4358 доларів, а це майже 117 тисяч гривень. Щоправда, варто відзначити, що в цьому сервісі для геймерів з України діють регіональні ціни, а тому загальна сума в гривнях має бути меншою.

Також Woolly Mammoth Gaming відзначив, що зазвичай у таких роздачах брали участь не нові ігри. А тому він вирішив провести подібні підрахунки, але вже з врахуванням останніх знижок на ці відеоігри. Вийшла також немала сума – 1489 доларів, а це вже майже 40 тисяч гривень. Але й це ще не все, бо ентузіаст вирішив дізнатися, скільки всі ці ігри коштували на момент роздачі в Epic Games Store (з врахуванням тодішніх знижок). Цікаво, що сума значно не зросла – 1711 доларів, а це 46 тисяч гривень. Тобто в цьому сервісі зазвичай безплатно роздають ігри, які вже й так можна придбати з дуже гарною знижкою.

Наостанок варто відзначити, що ентузіаст дійсно добряче попрацював, а також навіть поділився документом з всіма цими розрахунками. А тому кожен може спробувати підрахувати приблизну ціну своєї колекції з таких безплатних ігор.

Дослідження користувача Woolly Mammoth Gaming: відео