Все геймеры знают, что в Epic Games Store еженедельно можно бесплатно получать видеоигры. А потому, наверное, аккаунт в этом сервисе имеют почти все поклонники игр. Правда, вряд ли кто-то знает сумму, в которую могла бы обойтись полная коллекция из таких бесплатных видеоигр.

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Именно за такую интересную работу взялся блогер из никнеймом Woolly Mammoth Gaming, а результатами поделился на своем ютуб-канале. Итак, он отметил, что раздачи игр в Epic Games Store начались еще в 2018 году, а за это время здесь можно было бесплатно получить 203 видеоигры. Блогер подсчитал, что вместе все эти игры стоят 4358 долларов, а это почти 117 тысяч гривен. Правда, стоит отметить, что в этом сервисе для геймеров с Украины действуют региональные цены, а потому общая сумма в гривнах должна быть меньше.

Также Woolly Mammoth Gaming отметил, что обычно в таких раздачах участвовали не новые игры. Поэтому он решил провести подобные подсчеты, но уже с учетом последних скидок на эти видеоигры. Вышла также немалая сумма – 1489 долларов, а это уже почти 40 тысяч гривен. Но и это еще не все, поскольку энтузиаст решил узнать, сколько все эти игры стоили на момент раздачи в Epic Games Store (с учетом тогдашних скидок). Интересно, что сумма значительно не выросла – 1711 долларов, а это 46 тысяч гривен. То есть в этом сервисе обычно бесплатно раздают игры, которые уже и так можно приобрести с очень хорошей скидкой.

Напоследок стоит отметить, что энтузиаст действительно хорошо поработал, и даже поделился документом со всеми этими расчетами. А потому каждый может попробовать подсчитать приблизительную цену своей коллекции из таких бесплатных игр.

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