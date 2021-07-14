Все геймеры знают, что в магазине Epic Games Store еженедельно можно бесплатно получать различные видеоигры. Наверное, почти у всех игроков есть учетная запись в этом сервисе, чтобы в любой момент можно было оперативно пополнить свою коллекцию новой видеоигрой.

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Правда, вряд ли кто-то прошел все эти игры, потому что за последние несколько лет в этом магазине можно было бесплатно получить уже немало проектов. Главный герой этой истории с оригинальным никнеймом StopSendingSteamKeys не стал исключением, хотя и принял участие во всех таких раздачах. То есть у него есть все бесплатные видеоигры, которые появлялись в этом сервисе. Поэтому именно этому вопросу он и посвятил свой пост на платформе Reddit.

Геймер решил отсортировать эти игры по количеству часов, которое нужно потратить на их прохождение. Для этого он использовал всем известный портал HowLongToBeat, где можно найти именно такую статистику. Также стоит отметить, что речь идет о времени прохождения только сюжетной кампании. В целом в энтузиаста вышла огромная, а также очень интересная таблица.

Оказывается, что больше всего времени нужно потратить на прохождение видеоигры Farming Simulator 19 – 159 часов, а меньше всего на Wheels of Aurelia – всего 30 минут. Понятно, что очень точными все эти цифры трудно назвать, а также в немалого количества таких проектов еще есть многопользовательские режимы, которые могут "затягивать" пользователей на десятки часов.

Правда, геймер StopSendingSteamKeys так и не указал, сколько часов нужно потратить на прохождение всех этих игр. Мы решили ему помочь и получили следующую цифру – 2277 часов, а это почти 95 дней игры без перерыва на любой отдых.

Таблица пользователя StopSendingSteamKeys / Reddit StopSendingSteamKeys