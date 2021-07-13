Несколько дней назад компания Electronic Arts анонсировала новую часть в очень популярной серии FIFA. Правда, некоторые поклонники этого спортивного симулятора вряд ли могут назвать это событие праздничным.

Для поклонников серии В сеть попал список новых икон из FIFA 22: Диего Милито, Касильяс, Уэйн Руни и другие

Наверное, все геймеры знают, что серию уже несколько лет критикуют за отсутствие существенных изменений. Казалось, что после выхода нового поколения консолей ситуация может улучшиться. Правда, кажется, не для всех геймеров. Дело в том, что дебютный трейлер FIFA 22 полностью посвящен новой и революционной технологии с названием HyperMotion. Если вкратце, то она комбинирует машинное обучение и захват движений, чтобы сделать перемещения игроков во время матчей более реалистичными.

Дебютный трейлер видеоигры FIFA 22 – видео

Конечно, идея очень интересная, но уже известно, что она стала своеобразным эксклюзивом для консолей нового поколения – PS5 и Xbox Series. То есть в этом году Electronic Arts снова приравняла PC к прошлому поколению (PS4 и Xbox One). Понятно, что игрокам с персональных компьютеров такое отношение не понравилось, а на различных платформах уже появились соответствующие темы.

Правда, вряд ли что-то можно изменить, поскольку своеобразный ответ на все подобные вопросы представители этой компании дали еще в ноябре 2020 года. Разработчики просто не хотят поднимать минимальные системные требования видеоигры, потому что боятся потерять значительную часть аудитории. То есть это означает, что немало геймеров с PC играет в FIFA на слабых системах.

Напоследок стоит еще отметить, что также компания Electronic Arts подняла цену на FIFA 22 для всех владельцев консолей нового поколения. Стандартное издание этой игры для PS5 и Xbox Series стоит 70 долларов, а для PS4, Xbox One и PC – 60 долларов.