Ежегодно, перед выходом новой части FIFA, поклонники по всему миру делятся идеями о том, что EA SPORTS может изменить, добавить или удалить из игры. Уже стандартным для каждой следующей игры серии стало появление новых карточек икон, однако в этом году геймеров ждет еще одна приятная неожиданность.
А что еще появится в игре? Впервые в истории серии: в FIFA 22 появится интересное нововведение
Как и каждый год, игроков ожидает четыре версии каждой иконы: Baby, Mid, Prime и Prime Moments. Однако, некоторые солидные инсайдеры утверждают, что в FIFA 22 появятся новые для серии карточки Героев.
Такие карточки, будут посвящены некоторым игрокам прошлого, но в отличие от икон, будут связаны с определенным периодом игрока в определенной команде. Это напоминает прецедент, который произошел в FIFA 21 со специальной карточкой, посвященной Дэвиду Бекхэму во времена его игры в мадридском Реале.
Среди "героев", которые появятся в предстоящей игре инсайдеры называют следующих футболистов:
- Ежи Дудек в Ливерпуле
- Джо Коул в Челси
- Диего Милито в Интере
- Давид Жинола в Ньюкасле
- Марио Гомес в Баварии
- Абеди Пеле в Марселе
- Метью Ле Тисье в Саутгемптоне
- Антонио Ди Натале в Удинезе
Эта догадка также подкреплена свидетельствами дата-майнеров, которые нашли в базе данных игры "Клуб героев FUT" и "Клуб икон FUT".
Все иконы в FIFA 21 / изображение ea.com
Что касается привычных икон, то если аккумулировать различные слухи, их список выглядит просто огромным и насчитывает около 30 новых имен. Среди последних слухов, которые возникли в сети, оказались такие футболисты:
- Икер Касильяс
- Альберто Ди Стефано
- Луис Фабиано
- Уэйн Руни
- Кафу
Однако правдивы ли эти "сливы", фанаты узнают еще не скоро, ведь релиз FIFA 22 ожидается только в следующем октябре. Игра будет доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.