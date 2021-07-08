Ежегодно, перед выходом новой части FIFA, поклонники по всему миру делятся идеями о том, что EA SPORTS может изменить, добавить или удалить из игры. Уже стандартным для каждой следующей игры серии стало появление новых карточек икон, однако в этом году геймеров ждет еще одна приятная неожиданность.

А что еще появится в игре? Впервые в истории серии: в FIFA 22 появится интересное нововведение

Как и каждый год, игроков ожидает четыре версии каждой иконы: Baby, Mid, Prime и Prime Moments. Однако, некоторые солидные инсайдеры утверждают, что в FIFA 22 появятся новые для серии карточки Героев.

Такие карточки, будут посвящены некоторым игрокам прошлого, но в отличие от икон, будут связаны с определенным периодом игрока в определенной команде. Это напоминает прецедент, который произошел в FIFA 21 со специальной карточкой, посвященной Дэвиду Бекхэму во времена его игры в мадридском Реале.

Среди "героев", которые появятся в предстоящей игре инсайдеры называют следующих футболистов:

Ежи Дудек в Ливерпуле

Джо Коул в Челси

Диего Милито в Интере

Давид Жинола в Ньюкасле

Марио Гомес в Баварии

Абеди Пеле в Марселе

Метью Ле Тисье в Саутгемптоне

Антонио Ди Натале в Удинезе

Эта догадка также подкреплена свидетельствами дата-майнеров, которые нашли в базе данных игры "Клуб героев FUT" и "Клуб икон FUT".

Все иконы в FIFA 21 / изображение ea.com

Что касается привычных икон, то если аккумулировать различные слухи, их список выглядит просто огромным и насчитывает около 30 новых имен. Среди последних слухов, которые возникли в сети, оказались такие футболисты:

Икер Касильяс

Альберто Ди Стефано

Луис Фабиано

Уэйн Руни

Кафу

Однако правдивы ли эти "сливы", фанаты узнают еще не скоро, ведь релиз FIFA 22 ожидается только в следующем октябре. Игра будет доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.