Щороку, перед виходом нової частини FIFA, шанувальники по всьому світу діляться ідеями щодо того, що EA SPORTS може змінити, додати чи видалити з гри. Вже стандартною для кожної наступної гри серії стала поява нових карток ікон, проте цього року геймерів чекає ще одна приємна несподіванка.
А що ще з'явиться в грі? Вперше в історії серії: у FIFA 22 з'явиться цікаве нововведення
Як і щороку, гравців очікує чотири версії кожної ікони: Baby, Mid, Prime та Prime Moments. Проте, деякі солідні інсайдери стверджують, що у FIFA 22 з'являться нові для серії картки Героїв.
Такі картки, будуть присвячені деяким гравцям минулого, але на відміну від ікон, будуть пов'язані з певним періодом гравця у певній команді. Це нагадує прецедент, що стався у FIFA 21 зі спеціальною карткою, присвяченою Девіду Бекхему в часи його гри у мадридському Реалі.
Серед "героїв", що з'являться у майбутній грі інсайдери називають наступних футболістів:
- Єжи Дудек у Ліверпулі
- Джо Коул у Челсі
- Дієго Міліто в Інтері
- Давід Жинола в Ньюкаслі
- Маріо Гомес в Баварії
- Абеді Пеле в Марселі
- Метью Ле Тісьє в Саутгемптоні
- Антоніо Ді Натале в Удінезе
Ця здогадка також підкріплена свідченнями дата-майнерів, які знайшли у базі даних гри "Клуб героїв FUT" та "Клуб ікон FUT".
Всі ікони у FIFA 21 / зображення ea.com
Що стосується звичних ікон, то якщо акумулювати різні чутки, їх список виглядає просто величезним та налічує близько 30 нових імен. Серед останніх чуток, що з'являлися у мережі виринали такі футболісти:
- Ікер Касільяс
- Альберто Ді Стефано
- Луїс Фабіано
- Уейн Руні
- Кафу
Проте чи правдиві ці "зливи", фанати дізнаються ще не скоро, адже реліз FIFA 22 очікується лише наступного жовтня. Гра буде доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, ПК та Nintendo Switch.