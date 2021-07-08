Щороку, перед виходом нової частини FIFA, шанувальники по всьому світу діляться ідеями щодо того, що EA SPORTS може змінити, додати чи видалити з гри. Вже стандартною для кожної наступної гри серії стала поява нових карток ікон, проте цього року геймерів чекає ще одна приємна несподіванка.

А що ще з'явиться в грі? Вперше в історії серії: у FIFA 22 з'явиться цікаве нововведення

Як і щороку, гравців очікує чотири версії кожної ікони: Baby, Mid, Prime та Prime Moments. Проте, деякі солідні інсайдери стверджують, що у FIFA 22 з'являться нові для серії картки Героїв.

Такі картки, будуть присвячені деяким гравцям минулого, але на відміну від ікон, будуть пов'язані з певним періодом гравця у певній команді. Це нагадує прецедент, що стався у FIFA 21 зі спеціальною карткою, присвяченою Девіду Бекхему в часи його гри у мадридському Реалі.

Серед "героїв", що з'являться у майбутній грі інсайдери називають наступних футболістів:

Єжи Дудек у Ліверпулі

Джо Коул у Челсі

Дієго Міліто в Інтері

Давід Жинола в Ньюкаслі

Маріо Гомес в Баварії

Абеді Пеле в Марселі

Метью Ле Тісьє в Саутгемптоні

Антоніо Ді Натале в Удінезе

Ця здогадка також підкріплена свідченнями дата-майнерів, які знайшли у базі даних гри "Клуб героїв FUT" та "Клуб ікон FUT".

Всі ікони у FIFA 21 / зображення ea.com

Що стосується звичних ікон, то якщо акумулювати різні чутки, їх список виглядає просто величезним та налічує близько 30 нових імен. Серед останніх чуток, що з'являлися у мережі виринали такі футболісти:

Ікер Касільяс

Альберто Ді Стефано

Луїс Фабіано

Уейн Руні

Кафу

Проте чи правдиві ці "зливи", фанати дізнаються ще не скоро, адже реліз ​FIFA 22 очікується лише наступного жовтня. Гра буде доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, ПК та Nintendo Switch.