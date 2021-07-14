Усі геймери знають, що в крамниці Epic Games Store щотижня можна безплатно отримувати різноманітні відеоігри. Напевно, майже у всіх гравців є обліковий запис у цьому сервісі, щоб у будь-який момент можна було оперативно поповнити свою колекцію новою відеогрою.

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Щоправда, навряд чи хтось пройшов всі ці ігри, бо за останні кілька років у цій крамниці можна було безплатно отримати вже чимало проєктів. Головний герой цієї історії з оригінальним нікнеймом StopSendingSteamKeys не став винятком, хоча й взяв участь у всіх таких роздачах. Тобто у нього є всі безплатні відеоігри, які з'являлися у цьому сервісі. Тому саме цьому питанню він й присвятив свій пост на платформі Reddit.

Геймер вирішив відсортувати ці ігри за кількістю годин, яку потрібно витратити на їх проходження. Для цього він використав всім відомий портал HowLongToBeat, де можна знайти саме таку статистику. Також варто відзначити, що йдеться про час проходження лише сюжетної кампанії. Загалом в ентузіаста вийшла величезна, а також дуже цікава таблиця.

Виявляється, що найбільше часу потрібно витратити на проходження відеогри Farming Simulator 19 – 159 годин, а найменше на Wheels of Aurelia – всього 30 хвилин. Зрозуміло, що дуже точними всі ці цифри важко назвати, а також у чималої кількості таких проєктів ще є багатокористувацькі режими, які можуть "затягувати" користувачів на десятки годин.

Щоправда, геймер StopSendingSteamKeys так й не вказав, скільки годин потрібно витратити на проходження всіх цих ігор. Ми вирішили йому допомогти й отримали наступну цифру – 2277 годин, а це майже 95 днів гри без перерви на будь-який відпочинок.

Таблиця користувача StopSendingSteamKeys / Reddit StopSendingSteamKeys