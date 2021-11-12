Несколько недель назад мы рассказывали о пользователе платформы Reddit, который узнал, сколько стоят все видеоигры, которые можно найти в сервисе PlayStation Store. Стоит отметить, что сумма немалая, правда, она зависит от региона.

Подробнее Известно, сколько стоят все видеоигры, которые можно приобрести в магазине PlayStation Store

В этот раз за подобную масштабную работу взялся и другой пользователь этой платформы. Итак, энтузиаст с никнеймом joseph2411 решил подсчитать, сколько стоят все видеоигры, которые владельцы PS Store раздавали подписчикам сервиса PS Plus. Важно отметить, что это статистика только за последний год, потому что энтузиаст захотел узнать, как разработчики поддерживали консоль PlayStation 5 в первый год ее существования. А также стоит добавить, что годовая подписка на PS Plus стоит 1299 гривен.

Пользователь подсчитал, что за последний год все подписчики PS Plus получили 15 видеоигр на PS 5. Все эти проекты вместе стоят 450 долларов (более 11 тысяч гривен), то есть в среднем за одну игру нужно заплатить 30 долларов (почти 800 гривен). Также энтузиаст указал средний балл всех этих игр на Metacritic – 74 из 100.

Игры на PS 5, которые могли получить подписчики PS Plus / Фото Reddit joseph2411

Не забыл энтузиаст и о коллекции PS Plus Collection. Напомним, что это подборка из 20 игр, в которые могут бесплатно сыграть все подписчики PS Plus, правда, только на консоли PS 5. Энтузиаст подсчитал, что эта коллекция стоит 505 долларов (более 13 тысяч гривен), то есть средняя цена за одну игру составляет 25 долларов (650 гривен). Средний балл всех этих проектов на Metacritic – 85.

Игры из коллекции PS Plus Collection / Фото Reddit joseph2411

Также joseph2411 подсчитал, сколько стоят все игры на PS 4, которые могли получить во время раздач подписчики PS Plus. Итак, за последний год они могли забрать 26 игр на сумму в 965 долларов (более 25 тысяч гривен), а это в среднем 37 долларов за один проект (около 1 тысячи гривен). Средний балл всех этих игр на Metacritic – 75.

Игры на PS 4, которые могли получить подписчики PS Plus / Фото Reddit joseph2411

В целом за последний год подписчики PS Plus могли получить 61 видеоигру, которую можно запустить на PS 5. Энтузиаст подсчитал, что все эти проекты вместе стоят почти 2 тысячи долларов (более 50 тысяч гривен), то есть в среднем 31 доллар за игру (более 800 гривен). Средний балл всех этих видеоигр на Metacritic – 77.

Общая статистика / Фото Reddit joseph2411

Также joseph2411 решил посмотреть, какой старт был в консоли PS 4. Можно заметить, что в первый год ее существования владельцы PS Store раздали сразу 76 проектов подписчикам PS Plus.

Статистика за первый год существования PS 5 и PS 4 / Фото Reddit joseph2411