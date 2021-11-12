Наверное, почти все поклонники серии Battlefield знают, что на следующей неделе должен состояться релиз новой части. Правда, уже сейчас ознакомиться с этой видеоигрой могут все владельцы издания Gold или Ultimate, а также подписчики EA Play Pro.

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Понятно, что сделать это смогли и геймеры из Украины, правда, вряд ли им понравился скин на одного из специалистов. Речь идет об инженере из России, которого зовут Петр Гусковский (прозвище Борис). У этого персонажа есть сразу несколько уникальных образов, но один из них получил очень неоднозначное название – "Little green man", а в русской локализации – "Зеленый человечек".

Напомним, что так называют российских военных без опознавательных знаков, которые в 2014 году приняли активное участие в аннексии Крыма.

Петр действительно похож на классического "зеленого человечка", хотя стоит отметить, что у него все же есть опознавательный знак – нашивка с флагом России. Понятно, что такой скин очень не понравился геймерам из Украины, поэтому в сети уже можно найти немало жалоб от наших игроков.

К примеру, пользователь платформы Reddit с псевдонимом Dankoua считает, что "компании EA и EA DICE поддерживают терроризм и агрессию против Украины". А геймер с никнеймом Waggle-free в своем твиттере посоветовал разработчикам добавить еще и представителей реальных террористических организаций. Стоит отметить, что активно обсуждают эту тему и пользователи англоязычного форума ReserEra. Они также очень удивлены, а в целом не понимают, почему представители шведской студии DICE не ознакомились с этой темой подробнее.

Борис в англоязычной версии игры Battlefield 2042 / Фото с твиттера Waggle-free

Борис в русскоязычной версии игры Battlefield 2042 / Фото с твиттера Yehor Chekalkin

Напоследок стоит отметить, что представители компании Electronic Arts или студии DICE пока никак эту ситуацию не комментировали.